banner133

banner128

banner120
10 Aralık 2018 Pazartesi
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • İki katlı ev tamamen kül oldu

    Önceki gün gece yarısı meydana gelen yangında iki katlı ev tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangına üç ilçe belediyesine ait itfaiye birimi ortak müdahalesi yangının diğer evlere sıçramasını engelledi.

    10 Aralık 2018 Pazartesi 09:11
    Bu haber 119 kez okundu
    İki katlı ev tamamen kül oldu

     

    Cumartesi Gecesi Saat 23.10 sularında alınan ihbarla harekete geçen Dörtdivan Belediyesi İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler ilçe merkezine bağlı Yağbaşlar Köyünde Ahmet Kayaalp'e ait olduğu belirlenen 2 katlı ahşap ev de çıkan yangına müdahale ettiler. Şömine ateşinden kaynaklandığı tahmin edilen yangını söndürme çalışmalarına Dörtdivan  İtfaiye Amirliği ile birlikte Dörtdivan Orman İşletme Müdürlüğü İtfaiyesi, Yeniçağa Belediyesi İtfaiye Amirliği ve Gerede Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Ekipleri katıldı. Yangına kısa sürede müdahale edilmesi olayda can kaybı yaşanmamasını sağlarken, yağının diğer evlere sirayet etmesi de önlenmiş oldu.

    Yangın çıkan iki katlı evin ahşap olması nedeniyle kısa sürede yanarak tamamen kullanılmaz hale geldiği ve evin boş olduğu belirtildi. Kayaalp Ailesine ait olan evde tadilat yapıldığı bildirildi.

    Anahtar Kelimeler: Önceki, Gün, Gece, Yarısı, Meydana

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Mustafa Cop Mustafa Cop BOLU’DA DA“GÖNÜLLER”İ FETİHLER “2019” ?..
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım DESTİNA, GÜZEL KIZ
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu YETKİLİLER ÖĞRENCİ OLURSA… !
  • ERDAL TANRIVERDİ ERDAL TANRIVERDİ NEREDE KADIN HAKLARI?
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR BOLUSPOR İTÜ BASKETBOL - REFİK DURBAŞ
  • Gürkan Dura Gürkan Dura BİR MAÇIN HİKAYESİ
  • METE FERAH METE FERAH ÇEVREMİZİ NASIL GÖRÜYORUZ?
  • Nilgün Özerdoğan Nilgün Özerdoğan YUNAN ADALARI GEZİSİ -7
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Menfaat
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR ÖĞRETMENLER GÜNÜMÜZ
  • Suat Tosun Suat Tosun TARİHTE ORTADOĞUYA KİMİ BAKIŞLAR…
  • AYHAN DEMİRCİ AYHAN DEMİRCİ BELEDİYENİN “KARA KULELERİ”
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Bolu Yeni Başkana Hazırlanıyor
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir KOMŞULUK…
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Kahvaltı bahane
  • İlhami Candemir İlhami Candemir KÖŞEYİ DÖNENLER
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Ben de Adayım.
  • Aydın Hitit Aydın Hitit NEREYE?
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur BOLU TARIM VE ONERILER
  • ÖMER ERU ÖMER ERU BOLU KÜLTÜR VE TURİZM
  • Makinist Makinist Size işin doğrusunu söyleyeyim
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Sevinç ve Hüzün (ANALİZ)
  • NAZIM BAŞ NAZIM BAŞ Sağlıkta Dönüşüm Programı finansal inceleme,
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR GÖZDEN KAÇANLAR
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL Kanapiçe Koyu Hadisesi ve Atatürk’ün Bolu’ya Gelişi..
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Gölcük rant kapısı değil, doğa harikasıdır!
  • Bülent Dinçtürk Bülent Dinçtürk Milletvekili adaylarına: MASALI, ŞOVU BIRAKIN PROJELERİNİZİ ANLATIN
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL KAPANMASINA 10 GÜ N KALDI !!!
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2018 © boluolay.com

    banner129