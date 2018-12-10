Cumartesi Gecesi Saat 23.10 sularında alınan ihbarla harekete geçen Dörtdivan Belediyesi İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler ilçe merkezine bağlı Yağbaşlar Köyünde Ahmet Kayaalp'e ait olduğu belirlenen 2 katlı ahşap ev de çıkan yangına müdahale ettiler. Şömine ateşinden kaynaklandığı tahmin edilen yangını söndürme çalışmalarına Dörtdivan İtfaiye Amirliği ile birlikte Dörtdivan Orman İşletme Müdürlüğü İtfaiyesi, Yeniçağa Belediyesi İtfaiye Amirliği ve Gerede Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Ekipleri katıldı. Yangına kısa sürede müdahale edilmesi olayda can kaybı yaşanmamasını sağlarken, yağının diğer evlere sirayet etmesi de önlenmiş oldu.

Yangın çıkan iki katlı evin ahşap olması nedeniyle kısa sürede yanarak tamamen kullanılmaz hale geldiği ve evin boş olduğu belirtildi. Kayaalp Ailesine ait olan evde tadilat yapıldığı bildirildi.