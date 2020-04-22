İki katlı köy evi kül oldu

Haber: C. Kutay Aykan

İçerisinde yaşlı bir çiftin yaşadığı köy evinde nedeni bilinmeyen bir sebepten çıkan yangının dumanının fark eden komşular durumu Gerede Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü angın ihbar hattına bildirdi. Saat 14.38 de 112 komuta merkezinden gelen ihbarla Zeyneller Köyüne giden itfaiye ekipleri iki katli ahşap ev yangınına müdahale etti. Gerede Merkezine 15 kilometre uzaklıktaki köye 2 dakikada müdahale eden itfaiye birimleri köydeki diğer evlerin zarar görmesini engelledi. Konuya ilişkin Gerede Belediye Başkanlığı İtfaiye Müdürlüğünden geçilen bilgi notunda, “21.04.2020 tarihinde saat 14.38 de 112 komuta merkezinden gelen ihbarla Zeyneller Köyü iki katli ahşap ev yangınına müdahale edilmiştir. Vatandaşımıza geçmiş olsun” denildi.

Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2020, 11:46