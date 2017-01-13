Özel Haber: Kasım Şahin

Son 50 yılın en sert kışı yaşandığı şehrimizde kötü havalardan sokak hayvanları da büyük zarar görüyor. Vatandaşlarımızın sosyal sorumluluk olarak görev edinip yaptığı kedi evleri maalesef dışarıda kalan bazı hayvanlara yetmiyor. Bolu’da bir çok yere koyulan kedi evlerinden yararlanamayan iki yavru geçtiğimiz gün donarak can verdi. Bu olay yurtta kalan öğrencilerde büyük üzüntü yaşatırken, üniversiteli gençlerin rektörlükten hayvan barınağı yapılması için müracaat edeceği öğrenildi.