İki kongre sonrası vakalar tavan yaptı

Haber: G. Deniz Bakır

Haftalık vaka sayısının en çok arttığı ve risk haritasında 'kırmızı' olarak yer alan ilk 10 şehrin ortak noktasının, AK Parti il, kadın ve gençlik kongrelerinin yapılması olarak gözlendi. 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayısı 228.4’ten 301.76’ya çıkan Ordu ilk sırada yer aldı.

AK Parti kongrelerinin yapıldığı Bolu dahil 20 il orta risk grubunda yer aldı.

HANGİ TARİHTE HANGİ ŞEHİR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da bazılarına telekonferans yöntemiyle katıldığı AK Parti gençlik, kadın ve il kongrelerinin yapıldığı tarihler ve iller şöyle:

8 Şubat: Bayburt, Giresun, Niğde, Zonguldak

10 Şubat: Balıkesir, Tokat, Osmaniye, Tunceli

12 Şubat: Ankara, Konya, Şanlıurfa, Trabzon, Adana, Erzurum, İstanbul, Malatya, Mardin, Sakarya, Van

15 Şubat: Rize, Aksaray, Eskişehir, Konya

16 Şubat: Trabzon

17 Şubat: Ankara, Ordu, Şanlıurfa

19 Şubat: Adana, Hakkari, İstanbul, Manisa, Malatya, Şanlıurfa, Tokat

22 Şubat: İzmir, Hakkari, Nevşehir

24 Şubat: Ağrı, Ardahan, Bolu, Diyarbakır, Hatay, İstanbul

NELER OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde Edirne’de testi pozitif çıkan 72 kişiden 42’sinin Ak Parti kongresine katıldığının tespit edilmesi, Çorum’da AK Parti Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir’in Çorum Ak Parti Olağan Kongresi’nden sonra koronavirüse yakalanması, Chp Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin’in Balıkesir’deki AK Parti Kongresi sonrası bin 214 yeni vaka görüldüğünü kamuoyuna taşımasının ardından geçen hafta da AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı’nın koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı. İzmir’de düzenlenen AK Parti İl Kongresi’ne katılan Ayvalı ile kongrede yan yana gelen birçok vekil ve parti üyesini endişe sardı. Ayvalı, test sonucunu açıkladığı tweeti, gelen tepkiler üzerine silerken gözler Bolu’da da 15 Şubat’ta gerçekleşen AK Parti 6. Olağan İl Gençlik Kolları Kongresi ve 24 Şubat’ta gerçekleşen AK Parti 7. Olağan İl Kongresi’nin yaratacağı sonuçlara çevrilmişti.

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

24 Şubat’ta düzenlenen AK Parti 7. Olağan İl Kongresi’nde her konuşmacının ardından kürsü, görevliler tarafından dezenfekte edilirken, kongreye katılan katılımcıların maske kuralına uyduğu gözlenmişti. Ancak Bolulu vatandaşlarımızın yoğun ilgiyle ‘lebaleb’ doldurduğu kongrede sosyal mesafe ve temas kuralının çoğu zaman önemsenmediği fark edilirken, katılan hiçbir vatandaş veya parti üyesine ise girişte HES kontrolü yapılmadığı biliniyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan il il koronavirüs vaka haritasına göre ilimiz Bolu’da geçtiğimiz hafta vaka sayıları bir önceki haftaya göre yine artış gösterdi. Bakan Koca tarafından açıklanan haritaya göre ilimiz Bolu’da 100 binde ortalama vaka sayısı 83,10 olarak açıklandı. Nüfusa göre oranladığımız zaman ise geçtiğimiz hafta ilimizde tespit edilen vaka sayısının 261 olduğu görüldü. İlimizde 8-14 Şubat haftasında vaka ortalaması 44,96 iken, 15-21 Şubat haftasında ise 75,6 olarak belirlenmişti. Kabine toplantısı sonrası açıklanan Koronavirüs Risk Haritası’na göre Bolu, yüksek riskli iller arasında bulunuyor.

Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2021, 14:01