İki mahallenin sorunlu altyapı hatları yenileniyor

Haber: Ceylan Beykoz

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü’nce yapılan çalışmalarla Öksüz Tekke Sokak, Bayram Sokak ve Necdet Gören Caddesi’nin sorunlu altyapısı baştan aşağı yenilenecek. 2022 yılında da planlı altyapı yatırımlarında hız kesmeyen Bolu Belediyesi, Kültür ve Beşkavaklar Mahallesi’nde altyapı sorunu yaşanan bölgelerdeki problemin giderilmesi için çalışma başlattı.

SORUNLU ALTYAPI YENİLENECEK

Bu kapsamda Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, sürekli sorun yaşanan bölgedeki yağmursuyu ve kanalizasyon hatlarını 600’lük beton borular ile yeniliyor. Söz konusu çalışmalarla D-100 Karayoluna paralel olan Öksüz Tekke Sokak, Bayram Sokak ve Necdet Gören Caddesi’nin sorunlu yağmursuyu ve kanalizasyon hatları baştan aşağı yenilenecek. Çalışmaların tamamlanmasıyla beraber bölgenin hem de bölgenin batısında kalan diğer mahallelerin altyapı problemleri çözüme kavuşmuş olacak.