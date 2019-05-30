İki mezarlıkta Kuran okutulacak

Bolu Belediyesi tarafından "Kadir Gecesi" nedeniyle Cuma günü iki mezarlıkta Kur'an-ı Kerim okutularak, hatim duası yapılacak.

İki mezarlıkta Kuran okutulacak

Haber: Aysun Beykoz

Bolu Belediyesi Kadir Gecesi münasebetiyle Cuma günü iki mezarlıkta Kur’an-ı Kerim okutularak, hatim duası yapılacağını duyurdu. Destek Hizmetleri Müdürlüğü Mezarlık İşleri Birimi’nden yapılan açıklamada, Kadir Gecesi’nin 31 Mayıs Cuma günü idrak edileceği belirtilerek, “Mübarek Kadir Gecesi münasebetiyle saat 14.00’de Çığırtkanlar Mezarlığı’nda, saat 17.30’da ise Şehitler Mezarlığı’nda aziz şehitlerimiz ve tüm ölenlerimizin ruhlarına bağışlanmak üzere Kur’an-ı Kerim okutularak, hatim duası yapılacaktır. Tüm halkımız davetlidir” denildi.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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