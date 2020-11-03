İki müdür karantinaya alındı

Haber:Volkan Yılmaz



Bolu Belediyesinde korona haberleri bugün peş peşe geldi. Bolu Belediyesi eski Zabıta müdürü Handi Öztürk önceki gün korona tanısıyla ev karantinasına alınmıştı. Öztürk’ün ardından Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güler Mert ve Belediye Hesap İşleri Müdürü Naim Ayhan’ında test sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi. Müdürlerden Güler Mert evinde ailesi ile birlikte karantinaya alındığı, Hesap İşleri Müdürü Naim Ayhan’ın ise kronik rahatsızlıkları nedeniyle hastanede yoğun bakım ünitesinde tedaviye gördüğü bildirildi.

Öte yandan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın ise hafta sonun halsizlik ve aşırı yorgunluk şikayetiyle hastaneye gittiği, hastanede uygulanan Yeni tip korono virüs testinin negatif çıktığı açıklandı.

Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2020, 21:04