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21 Nisan 2017 Cuma
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    21 Nisan 2017 Cuma 15:30
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    İki mutluluğu birlikte kutluyoruz

    Zaman ışık hızıyla geçip, sayfanın yaprakları tek tek açılıp kapanırken aradan 17 yıl geçti.

    Daha dün gibiydi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında bir çocuğumuz olmuş, işletmemizin dünyaya yeni gelmiş bebeğimize “Bolu Olay” adını vermiştik.

    Haftalık başlarken Sevgili Murat Yılmaz ve ekip arkadaşlarımızla katladığımız gazetemizin boyası ellerimizde, sevgisi yüreğimizde, pırıltıları gözlerimizdeydi!

    Kısa süre sonra günlük çıkma kararı ile ilk internette yayınlanan gazete olmanın haklı gururunu yaşadık.

    Eğilmeden, bükülmeden, yılmadan, yorulmadan ve kimsenin adamı olmadan doğru bildiğimiz yolda yürüdük.

    Elimizde rehberlerimiz vardı. Atatürk ve Cumhuriyetin ışığında, bölünmez bütünlüğe inancımız, bayrağımıza bağlılığımız ve inancımız tam olarak devam etmeye özen duyduk.

    Yıllar yılları kovalarken çok dostumuz, dostlarımızdan daha çok da düşman edindik. Biz iş ile aşkımızı ayırt etmeye dikkat ederken, birileri fark etmeyerek dostluğunu bitirmeyi yeğledi!

    Valilerimiz, belediye başkanlarımız, bürokratlarımız görev süreleri bitiminde, ülkemiz, Bolu fiziki olarak, iktidarı, başbakanları, bakanları değişti!

    Çocuklar büyüyor, aydınlık geleceğimiz gençlerimiz yönetime geçmeye başladı. Hani bizde değişmediğimizi iddia ediyoruz ya, umarım değişmemişizdir!

    Dik durmanın, onurunla mücadele etmenin bedeli vardır! Ödemekte olduğumuz bedel ağır gelince çözümü 30 yıla yakındır yazılı basında olan Gündem Gazetesi ile yollarımız birleşti.

    Bolu tarihine imza atan diğer arkadaşlarımız gibi, bizde Bolu Gündem ile birleşip adımızı “Olay Gündem” olarak değiştirdik.

    Birlikten güç doğar, birlikten daha doğru sonuçlar alınır mantığı umarım gerçekleşir. Kırmadan, dökmeden, kutsallarımızı göz önünde tutarak yolumuza devam etmeyi istiyoruz. Bu zor ve engebeli yolda bizimle yürüyen tüm iş arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.

    Gazetemizi yıllardır haber ve manevi olarak destekleyen tüm okurlarımıza, tüm atanmış ve seçilmişlerimize desteklerinden dolayı saygımın arttığının bilinmesini istiyorum.

    Olay Gündem Gazetesine bizim aracılık yaptığımızın bilinmesini, asıl sahibin ise siz okurlarımız olduğunun altını çiziyorum.

    İyi ki varsınız, sizlerle daha aydınlık yarınlarda olmak dileğimle saygılarımı sunuyorum.

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