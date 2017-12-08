



Haber: Aysun Beykoz

Yaşar Yüceer Başkanlığında devam eden İl Genel Meclisi Aralık Ayı toplantılarının Perşembe günü gerçekleşen oturumunda Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, merkez ilçe Sümer Mahallesinde bulunan Hacı Bayram Veli Ortaokulu yeni binada 60.m2.lik alan ile Aktaş mahallesinde bulunan Gazipaşa ortaokulu yeni binadaki 105 m2.lik alanın kantin olarak işletmek ve işletilmek üzere tahsis edilmesi talepleri incelenmek üzere Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

İlimiz Merkez İlçe ve diğer İlçelerin Belediye mücavir alan dışında kalan alanlardaki taşınmazların 2018 yılı için yeni imar tarifelerinin belirlenmesi, Merkez İlçe ile diğer İlçelerin Belediye imar planları ile mücavir alan dışında kalan kaçak yapılaşmalarda uygulanacak olan 2018 yılında para cezaları da belirlenmesi ve İl Özel İdaresine ait araç, iş makinesi ve ekipmanlarının 2018 yılında uygulanacak kira bedellerinin belirlenmesi talepleri de Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilirken, Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Merkez ve İlçelerde kirada bulunan mülklerin kira sürelerinin uzatılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen rapora göre 10 yılı geçmeyen müstecirlerin kira sürelerinin 1 yıl uzatılmasının uygun olduğu kararlaştırıldı. Toplantı Göynük ilçesi Köybaşı Köyü tapunun 102 ada 1 parsel nosunda kayıtlı taşınmaz için hazırlanan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesis alanı amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planını değişikliğinin onanması talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesi ile sona erdi.