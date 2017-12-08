banner133

banner101

08 Aralık 2017 Cuma
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • İki okul kantini ihaleye çıkıyor

    İl Genel Meclisi Aralık ayı toplantıları devam ediyor. Toplantıların Perşembe günü gerçekleşen oturumunda 7 madde görüşülerek karara bağlandı.

    08 Aralık 2017 Cuma 09:28
    Bu haber 143 kez okundu
    İki okul kantini ihaleye çıkıyor


    Haber: Aysun Beykoz

    Yaşar Yüceer Başkanlığında devam eden İl Genel Meclisi Aralık Ayı toplantılarının Perşembe günü gerçekleşen oturumunda Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, merkez ilçe Sümer Mahallesinde bulunan Hacı Bayram Veli Ortaokulu yeni binada 60.m2.lik alan ile Aktaş mahallesinde bulunan Gazipaşa ortaokulu yeni binadaki 105 m2.lik alanın kantin olarak işletmek ve işletilmek üzere tahsis edilmesi talepleri incelenmek üzere Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

    İlimiz Merkez İlçe ve diğer İlçelerin Belediye mücavir alan dışında kalan alanlardaki taşınmazların 2018 yılı için yeni imar tarifelerinin belirlenmesi, Merkez İlçe ile diğer İlçelerin Belediye imar planları ile mücavir alan dışında kalan kaçak yapılaşmalarda uygulanacak olan 2018 yılında para cezaları da belirlenmesi ve İl Özel İdaresine ait araç, iş makinesi ve ekipmanlarının 2018 yılında uygulanacak kira bedellerinin belirlenmesi talepleri de Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilirken,  Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Merkez ve İlçelerde kirada bulunan mülklerin kira sürelerinin uzatılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen rapora göre 10 yılı geçmeyen müstecirlerin kira sürelerinin 1 yıl uzatılmasının uygun olduğu kararlaştırıldı. Toplantı Göynük ilçesi Köybaşı Köyü tapunun 102 ada 1 parsel nosunda kayıtlı taşınmaz için hazırlanan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesis alanı amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planını değişikliğinin onanması talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesi ile sona erdi. 

     

    Anahtar Kelimeler: İl, Genel, Meclisi, Aralık, Ayı

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu HER ŞEYİ GÖRDÜM!
  • Mustafa Cop Mustafa Cop BOLU “ ÖZEL BİREYLER MECLİSİ”KURSUNDAN…
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR HAFTALARIMIZ
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Milletin Teminatı Vergi
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Bolu’nun Gündemi Başka
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR BOLUSPOR - MERSİN BASKETBOL MAÇI
  • Nihal Eker Nihal Eker SEVGİNİN DİLİ
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım CİHATÇI RIZA'NIN ALTINLARI
  • Suat Tosun Suat Tosun KENT AĞAÇLARI YALNIZCA PAHALI SÜS MÜDÜR?
  • ÖMER ERU ÖMER ERU MÜLKİYE
  • Aydın Hitit Aydın Hitit HATIRLAMIYORUM
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz 5X5 BOLUSPOR (Analiz)
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Allah’ından Bulsun!
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Mevlid Kandili
  • Gürkan Dura Gürkan Dura UMUTLAR YENİDEN YEŞERDİ
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Her takıma böyle bir Hanna lazım
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Kendine değer vermek nasıl bir şey?
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL Seben’in tarihi araştırılıyor…
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Kabahat öğretmende mi?
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur 12 kasım deprem yıldönümü KARADERE SUYU ve D-100 YENI GÜZERGAHI
  • İlhami Candemir İlhami Candemir KILAVUZ
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç KEKEMELİK
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR “Sn. Cumhurbaşkanım” EHLİYET !!!
  • Tayfun TAYŞİ Tayfun TAYŞİ Ayran İçmeyi Alışkanlık Haline Getirmekte Fayda Var!!!
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar HOCAYI DEĞİŞTİRDİN, KAFAYI NASIL DEĞİŞTİRECEKSİN!!!
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TASMA!
  • Makinist Makinist Biz Alaaddin Yılmaz’ın Ne dostuyuz ne de düşmanı
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN SANATA YER AÇIN..
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    Admatic Scroll 300x250 Ad Code START --> Admatic Scroll 300x250 Ad Code END -->
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner109