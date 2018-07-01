Haber: Aysun Beykoz

Yukarısoku Ortaokulu Müdürü Fatih Demir ve İngilizce öğretmeni Necla temel, Solmaz Ahmet Baysal Emineana Anaokulu Müdürü Ahmet Faruk Cevizci ve okul öncesi öğretmeni Selma Alp Acar eTwinning İl Koordinatörü Melike Karabacak ve Milli Eğitim Şube Müdürü Muvafık Kılıç eşliğinde Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz’i ziyaret etti. Ziyarette okul öncesi öğretmeni Selma Alp Acar “Şampiyonum Sensin”, İngilizce öğretmeni Necla temel ise “Evimizde Ne Kadar Güvendeyiz?” isimli projelerin amaçlarını ve kazanımları anlattı. Aldıkları “Ulusal Kalite Etiketi” ödülleriyle çalışmalarını taçlandıran başarılı öğretmenler Bolu’ya da eTwinning projeleri sahasında bir ilki yaşattılar. Başarılı çalışmalarından dolayı okul müdürlerini ve öğretmenleri tebrik eden Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz, “Bu çalışmalar fedakarlık gerektiriyor. Okullarımızın bu çalışmaları yürütmelerinden sevinç duyuyoruz. Çocuklarımız sizin bu ilgi ve emeğiniz sayesinde okuldan daha çok verim alıyor.” İfadelerini kullandı. Ziyaret Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz’in başarılı öğretmenlere ulusal kalite etiketlerini takdimiyle son buldu.