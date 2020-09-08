İki okulda pozitif vaka iddiası

​​​​​​​Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) korona virüsü vakası görülen veya pozitif vakayla temaslıların çalışmalara katıldığını iddia ettiği okullar listesinde ilimiz Gerede ilçesinde bulunan Gerede A.L. ve Gerede M.T.A.L.’de yer aldı.

İki okulda pozitif vaka iddiası

Haber: Volkan Yılmaz

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen), internet sitesi üzerinden 7 Eylül 2020 tarihi itibariyle korona virüsü vakası görülen veya pozitif vakayla temaslıların çalışmalara katıldığını iddia ettiği 172 eğitim kurumunun ismini açıkladı. Eğitim Sen, 2020-2021 eğitim öğretim yılının başlayacağı gün olan 21 Eylül tarihi yaklaştıkça okulların nasıl açılacağı ve eğitimin nasıl devam edeceği ile ilgili tartışmaların artarak devam ettiğini belirtti.

BOLU'DA İKİ OKULDA KOVİD-19 GÖRÜLDÜ

Eğitim-Sen’in güncelleyerek sık sık yayınladığı son listede Bolu’dan da iki okul yer aldı. Yayınlanan listede yer alan Gerede Anadolu Lisesi ve Gerede Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi’nde 2 pozitif vakaya rastlandığı belirtildi. 

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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