İki okulda pozitif vaka iddiası

Haber: Volkan Yılmaz

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen), internet sitesi üzerinden 7 Eylül 2020 tarihi itibariyle korona virüsü vakası görülen veya pozitif vakayla temaslıların çalışmalara katıldığını iddia ettiği 172 eğitim kurumunun ismini açıkladı. Eğitim Sen, 2020-2021 eğitim öğretim yılının başlayacağı gün olan 21 Eylül tarihi yaklaştıkça okulların nasıl açılacağı ve eğitimin nasıl devam edeceği ile ilgili tartışmaların artarak devam ettiğini belirtti.

BOLU'DA İKİ OKULDA KOVİD-19 GÖRÜLDÜ

Eğitim-Sen’in güncelleyerek sık sık yayınladığı son listede Bolu’dan da iki okul yer aldı. Yayınlanan listede yer alan Gerede Anadolu Lisesi ve Gerede Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi’nde 2 pozitif vakaya rastlandığı belirtildi.