İki saat soluksuz konuştu

Haber:Erdal Tanrıverdi

31 Mart yerel seçimlerinin ardından göreve gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 18 ay içerisinde hayata geçirdiği projeler, bizzat kendisinin sunumu ile canlı olarak ekranlarınıza geldi. ‘Değişim ve Gelişimin ilk 550 günü’ adlı sunum Bolu Belediyesi Facebook, Twitter ve YouTube hesaplarından canlı olarak yayınlandı. Saat: 18.30’da başlayan programda iki saat boyunca sunum yapan Başkan Tanju Özcan onlarca farklı konuda yapılan hizmetleri ve yapılacak yeni projeleri kamuoyu ile paylaştı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın iki saatlik sunumu içerisinde en dikkat çekici bölümü ise Ak Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın ile ilgili söylemleri oluşturdu. Başkan Özcan, Hisar Tepesi Projesi'ni engellediğini söylediği AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın’a tepki göstererek, “Göreve geldiğimden bu yana çok kişiyle tartıştım. Bugün ölürsem hakkımı helal etmeyeceğim tek kişi var Arzu Aydın” dedi.

Belediye Başkanı Tanju Özcan, 31 Mart 2019 yılında başkanlık koltuğuna oturduğu günden bu yana yaptıkları projeleri slayt eşliğinde tek tek anlattı. ‘Değişimin ve gelişimin 550 günü’ başlıklı sunumda Başkan Özcan, yaptıkları ve yapacakları projeleri açıkladı. Başkan Özcan, Hisar Tepesi Projesi’ne gelindiğinde eleştiri oklarını AK Parti Milletvekili Arzu Aydın’a yöneltti. Özcan, projeyi engellediğini vurguladığı AK Partili Aydın’a “Göreve geldiğimden bu yana çok kişiyle tartıştım. Bugün ölürsem hakkımı helal etmeyeceğim tek kişi var Arzu Aydın” diye konuştu.

Yoğun bir çalışmayla görsel şölen halinde hazırlanan ve belediyede başkanlığının ilk bir buçuk yılının anlatıldığı sunumun tam videosunu sizin için derledik.

İşte ‘Değişim ve Gelişimin ilk 550 günü’ sunumu;