İki sanığa ceza yağdı

Haber: C. Kutay AYKAN

Yaklaşık 2 yıl önce Dodurga Mahallesindeki bir asker uğurlama eğlencesine katılan O.T., E.Y. ve İ.A. aşırı derecede alkol aldıktan sonra U.A. isimli gencin, üzerinde bulunan cep telefonunu alıp, nüfus cüzdanına ve aracına el koydular. Sonra da el konulan cep telefonunu da sattılar. Haklarında, “Birden fazla kişi tarafından gece vakti, birlikte yağma, cebir tehdit veya hile kullanarak, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” suçundan E.Y ile İ.A. tutuklanmış, O.T. ise Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuksuz yargılanmaya başlanılmıştı.

Sanıklar son kez hakim karşısına çıktıklarında mahkeme başkanının sanıklara sorduğu son sözleriniz nedir sorusuna E.Y., “2 senedir tutukluyum. Cep telefonunu Okan aldı. Benim paraya ihtiyacım vardı sattım” derken O. T.’de; “Telefonu kesinlikle ben almadım. E.Y. aldı. İlk ifademde beni tehdit ettikleri için telefonu ben aldım dedim. Ama şimdi doğruyu söylüyorum” derken diğer sanık İ.A.’da; “Benim tek suçum arkadaşlarımı iyi seçmemek. Cep telefonunu kimin aldığını bilmiyorum” dedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan E.Y.’yi toplam 24 yıl 2 ay, İ.A.’yı 16 1 ay hapis cezasına, tutukluluk hallerinin devamına, O.T.’nin ise beraatine karar verdi. Karar sonrası sanıklar arasında tehditler havada uçuştu.