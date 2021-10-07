İki savcı ilimizden ayrıldı

Haber: Aysun Beykoz

Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi mazeret taleplerine ilişkin çıkarılacak kararname gündemiyle toplandı. Değerlendirilen talepler sonrasında 334’ü adli yargı, 25’i ise idari yargı olmak üzere toplam 359 hakim ve savcıyı kapsayan kararname karara bağlandı.

BOLU’DAN İKİ SAVCI AYRILDI

Buna göre Gerede Cumhuriyet Savcılığı görevini yapan Ahmet Kumtepe Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına, Bolu Cumhuriyet Savcılığı görevini yapan Aytaç Eke ise Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığına atandı. HSK tarafından yayınlanan Kararnamede “Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi tarafından, 27.09.2021 tarihli kura kararnamesiyle atananlar ile diğer hâkim ve Cumhuriyet savcılarının mazeret talepleri değerlendirilerek 06.10.2021 tarihi itibarıyla karara bağlanmıştır” denildi.