İki şubeye alım yapılacak

Haber: Ceylan Beykoz

81 ilde şubeleri bulunan BİM Marketler Zinciri 9 ilde işçi alımı yapıyor. Firma tarafından belirli tarihler aralığında personel ihtiyacını karşılamak amacıyla ilanlar yayımlanıyor. Kendi resmi internet sitesinden ve İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanlarla şubelerde görevlendirmek üzere tecrübeli ve tecrübesiz personel alımları yapılmaya devam ediyor. Bu bağlamda BİM şubelerinde görev almak isteyenler özellikle firmanın internet sitesi üzerinden açık iş pozisyonları bölümünden yayımlanan ilanları yakından takip ediyor.

BİM PERSONEL ALIM İLANLARI

BİM Marketler Zincirinde görevlendirmek üzere işçi alım ilanları kendi resmi sitesinde yayımlandı. Aşağıdaki linklere ve başvuru formuna tıklayıp iş başvurunuzu rahatlıkla yapabilirsiniz. Ayrıca İŞKUR'da "İşyeri Ünvanı" kısmına BİM yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.

Bolu’da alım yapılacak şubeler:

Beşkavaklar / Bolu Bölge Kasa Reyon Personeli Bolu

Beşkavaklar / Bolu Bölge Taze Gıda Personeli Bolu