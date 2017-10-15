banner133

banner101

15 Ekim 2017 Pazar
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • İki yeni taksi durağı geliyor

    Bolu Belediye Meclisi Ekim Ayı 2. Toplantısında çıkan karar ile beraber Borazanlar ve Aşağısoku Mahallelerine iki yeni taksi durağı yapılacak.

    15 Ekim 2017 Pazar 12:34
    Bu haber 19 kez okundu
    İki yeni taksi durağı geliyor

    Haber: Semih BAYKAL

    Bolu Belediye Meclisi Ekim Ayı 2. Toplantısı, geçtiğimiz Çarşamba günü Bolu Belediyesi Meclis Salonu’nda yapıldı. Çeşitli işler, Plan ve Bütçe, İmar Komisyonlarından gelen maddeler görüşülerek oylamaya sunuldu.

    Plan – Bütçe ve Teftiş Murakabe Komisyonu’ndan gelen maddeye göre, Borazanlar ve Aşağısoku Mahalleleri yeni taksi duraklarına kavuşacak. Maddede geçen bilgiye göre Borazanlar Mahallesi’nde Bolu Ticaret ve Sanayi Odası, Aşağısoku Mahallesi’nde ise Yeni Adliye Sarayı’nın çevresine yeni taksi durakları açılacak.

    Açılacak olan taksi duraklarında Aşağısoku’da 10, Borazanlar Mahallesi’nde ise 5 taksi bulanacak şekilde yapılacak. Duraklar için ise ihalenin en yakında zamanda Belediye tarafından ihaleye çıkması bekleniyor.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Belediye, Meclisi, Ekim, Ayı

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Bir Bela Daha
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR AKADEMİK YIL BAŞLADI
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TASMA!
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu YAŞATARAK ÖĞRETİM…
  • Mustafa Cop Mustafa Cop BOLULU“M.ZENGİN”İN”KILIÇARSLAN”DAKİ” TAŞINMAZI”NA… “M .AKSOY”UN İTİRAZINA…VE”SEYAHAT” E DAİR”NOTLAR”…
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Güçlü Ekonomi(?)
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Kısa Bir Tatilden Kalan İzlenimler
  • Nihal Eker Nihal Eker GÖLGEDE KALMIŞ DÜŞLER
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım GERÇEKLERDEN KAÇARAK ZİFİRİ KARANLIKTAN KURTULAMAZSINIZ
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR FUTBOLDA KURAL DEĞİŞİKLİKLERİ
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar Başkanda benim, Futbol Şube Sorumlusu da benim diyen zihniyetler ve İzlanda!!!
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Çocuğumla Nasıl İletişim Kurmalıyım?
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Gözlerden kaçanlar
  • Suat Tosun Suat Tosun BULUTLARI ANLAMAK
  • Makinist Makinist Biz Alaaddin Yılmaz’ın Ne dostuyuz ne de düşmanı
  • Aydın Hitit Aydın Hitit İYİ KÖTÜ ÇİRKİN
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz İki Farklı Boluspor
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu İnancıyla taban tabana zıt yaşamak
  • Gürkan Dura Gürkan Dura ÖNCE İNANMAK GEREK
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR 2023’mü önemli yoksa 2039’mu?
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Yollar
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Çok ilginç Bakanlık bildirime kapatmış
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN SANATA YER AÇIN..
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ MAİDE SURESİNİN 54. AYETİ ( X )
  • Bülent Dinçtürk Bülent Dinçtürk LAF CAMBAZI MÜHENDİSLİĞİ
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Hayvanlar…
  • ÖMER ERU ÖMER ERU YİRMİALTI AĞUSTOS SABAHI
  • Seyfi Alp Seyfi Alp Sezon başında Boluspor’a başarı dilerken
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129