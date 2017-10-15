Haber: Semih BAYKAL

Bolu Belediye Meclisi Ekim Ayı 2. Toplantısı, geçtiğimiz Çarşamba günü Bolu Belediyesi Meclis Salonu’nda yapıldı. Çeşitli işler, Plan ve Bütçe, İmar Komisyonlarından gelen maddeler görüşülerek oylamaya sunuldu.

Plan – Bütçe ve Teftiş Murakabe Komisyonu’ndan gelen maddeye göre, Borazanlar ve Aşağısoku Mahalleleri yeni taksi duraklarına kavuşacak. Maddede geçen bilgiye göre Borazanlar Mahallesi’nde Bolu Ticaret ve Sanayi Odası, Aşağısoku Mahallesi’nde ise Yeni Adliye Sarayı’nın çevresine yeni taksi durakları açılacak.

Açılacak olan taksi duraklarında Aşağısoku’da 10, Borazanlar Mahallesi’nde ise 5 taksi bulanacak şekilde yapılacak. Duraklar için ise ihalenin en yakında zamanda Belediye tarafından ihaleye çıkması bekleniyor.