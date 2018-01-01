2017’yi “ BOLU’DA ‘PARTİCİLİK’ KLİK, HİZİP, SAMİMİYETSİZLİK Mİ DEMEKTİR?” SORUSUNU SORARAK BİTİRDİK…

SORUMUZ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ… BAKALIM 2018’DE DAHA NE SAMİMİYETSİZLİKLER İZLEYECEĞİZ… FİKR-İ TAKİP YAPACAĞIZ… YAZACAĞIZ DA…”OYUN” LARI OKUMAYA DA HEP BERABER DEVAM EDECEĞİZ DEĞİL Mİ DOSTLAR?...

2017’nin son yazımız da “ŞEHRİN EKONOMİK BEKLENTİLERİ FORUMU” üzerine idi…Üzerine alınanlar… Alın(a) mayanlar da olduu… Bunun üzerine davetli 40 KİŞİLİK sektör ve STK katılımcı listesi(katılanlar/ KATILAMAYANLAR dahil)ni “ikibin on sekizin ilk yazısı”nın içinde tarihe not düşürerek yayımlıyoruz…

Bilenler bilmeyenlere de sebeplerini anlatsın…. Lütfennnnnn…

HERKES KENDİLERİNİ ARAYIP BULSUN… BOLU’NUN BUNDAN SONRAKİ ÖNEMLİ TOPLANTILARINDA “DİKKKKKKATTTT “EDİLSİN LÜTFENNNNNNN… BOLU BU MU?...BEKLENTİLER …? Neler neler?...Neredeler di…KİMLER?...

Unvanı, temsilcileri ile işte GEÇEN ” yılın “, geleceğin EN ÖNEMLİ “EKONOMİK “ toplantılarından birinin katılımcıları ve katılamayanları mı?…

“ A” dan “Z” ye…Tekmili Birden… HEPSİ Birarada….” ŞİRKETLER”…” SEKTÖR VE MESLEK KURULUŞLARI” mı?...

1. “ ARBA KİMYA LTD.ŞTİ”…” Hasan DEMİRDAŞ”,2.”ARÇELİK A.Ş. BOLU PİŞİRİCİ VE ISITICI CİHAZLAR İŞLETMESİ”…” Şenol KORKMAZ”, 3. “BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM PAZ.SAN.VE TİC.A.Ş.”…”Dr.Sait KOCA”, 4.”BOLÇİ ÇİKOLATA A.Ş.BOLU ŞUBESİ”…” Hasan AKSOY”, 5. “ BOLPARSAN BRODE TEKSTİL A.Ş.”…” Nadi OKUR”, 6. “ DEMİROĞULLARI SAĞLIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.”…” Cavit DEMİR”, 7. “ ER PİLİÇ ENTEGRE TAVUKÇULUK LTD.ŞTİ.”…” Mustafa ERİCEK”, 8.” ERER SAĞLIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ(KORU HASTANESİ)”…”Hasan BİRİ”, 9.” GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.”…”Akif AYDIN”, 10.” GRAND KARTAL TURİZM A.Ş.(GAZELLE RESORT)”…” Halit ERGÜL”,

11.”NARVEN TERMAL A.Ş.”…”Serdar YILDIZ”, 12.”SCHOTT ORİM CAM SANAYİ A.Ş.”…” Kadir ÇALIŞGAN”, 13.”SEM-MAK MAKİNA İMALAT SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ”…”Emin SEMERCİOĞLU”, 14.” SERDAR MAKİNA İMALAT SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.”…” Metin KUMAŞ”, 15.” TANSEL ELEKTRİK MALZEMELERİ A.Ş.”…” Atilla YILMAZ”, 16.” YAMAN ELEKTRİK A.Ş.KARPALAS CITY OTEL”…” Mustafa YAMAN”,/17.”BOLU TİCARET VE SANAYİ ODASI”…”Türker ATEŞ”, 18. “ BOLU ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ”…”Tahir GAYRET”, 19.” BOLU ZİRAAT ODASI”…”Hakkı FİDAN”, 20.”DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI”…”Mustafa ÇÖPOĞLU”,

22.”AİBÜ”…”Yrd. Doç.Dr.Cengizhan YILDIRIM”, 23.”AİBÜ”…” Yrd.Doç.Dr.Nezih OKUR”, 24.”ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI”…”Ruhi KAYGUSUZ”,25.”ESNAF VE SANATKARLAR KREDİ VE KEFALET KOOP.”…”Ahmet YOLTAŞ”, 26.” MÜSİAD”…”Abdullah ABAT”, 27.” BOGİAD”…”Erkan BEKTAŞ”, 28.” BOLU ARICILAR BİRLİĞİ”…”İsmail ÜNALAN”, 29.”UND”…”Nusret ÖZARSLAN”, 30.”GEREDE TSO”…”Hüseyin YÜKSEL”,

31.”KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU”…”Orkide İKA”, 32.”GENÇ GİRİŞİMCİLER KURULU”…”Haluk YERLİKAYA”, 33.”KIRMIZI ET BİRLİĞİ”…”Zerrin YAVUZ AÇIKALIN”, 34.”KANATLI ET ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ”…”Mehmet DEMİRÖZ”, 35.”AĞAÇ SANAYİ”…”Faruk GÖREN”, 36.”HAZIR BETON”…”Cemil AKAY”, 37.”ETKİN DENETİM VE YMM A.Ş.”…”Uğur DOĞAN”, 38.”KÖROĞLU ESNAF VE SANATKARLAR KREDİ VE KEFALET KOOP”…”Mustafa ALTINDAL”, 39. “ KENT KONSEYİ”…” Refik ÖZÇELİK”, 40.” KOSGEB İL MÜDÜRLÜĞÜ”…”Yusuf HARBİ”…

Şehrin ekonomik beklentilerini cevaplayan, cevaplayamayan çok değerli sektör ve STK temsilcilerine YENİ YILDA, ”2018” de de bol kazançlI , MUVAFFAKİYETLER diler…

TOPLANTILARDA GÖRÜŞMEK, DİNLEMEK, SELAMLAŞMAK ÜZERE… KLİKSİZ,HİZİPSİZ,SAMİMİ,SIHHATLİ SENELER,GÜNLER, SAATLER, TOPLANTILAR DİLERİZ…

“ Her Şey CENNET BOLU İçin “…

Saygılarımızla…

SELAM ve “ M U H A B B E T L E “…