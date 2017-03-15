Haber; Erdal TANRIVERDİ

Düzce, 14 Yaş ve Altı Gruplarının Bölgesel Yarışmasına ev sahipliği yaptı. Konuralp Kırk Basamaklarda yapılan yarışmalar nefes keserken sporcular, finişe ulaşabilmek için yoğun çaba harcadı. İlk ayağı Düzce’de yapılan yarışmaya Düzce, Bolu, Sakarya Karabük, Zonguldak, Çankırı ve Bartın illerinden yaklaşık 60 sporcu katıldı.Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından Düzce Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Temsilciliği ortaklığı ile düzenlenen yarışma hakkında Türkiye Oryantiring Federasyonu temsilcisi Cihat Acar, güzel bir havada, güzel bir atmosferde tarihi bir yerde sporcuların yarışma alanında mücadele ettiklerini söyledi.Yarışmanın amacının 19 Mayıs’ta yapılacak Türkiye Şampiyonasına hazırlık olduğunu aktaran Acar, “Bölge halkından sporcuların katılımının teşvik edilmesi, 19 Mayıs’ta Düzce’de gerçekleşecek olan 1500 sporcuyla yapılacak yarışmanın büyük bir şölen haline gelmesi hedefleniyor. Gelecek ay okul sporlarının küçükler ve yıldızlar kategorilerini düzenleyerek şampiyonaya hazırlık olacak” dedi.

Düzce Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, bölgesel yarışmanın Düzce’de oryantring geliştirilmesi için önemli aşaması olduğunu belirtti. Yarışmaların bölgenin tanıtı açısından önem taşıdığına değinen Dereci, “İl dışından gelen vatandaşlar ilimizi tanıyor. Düzce’yi tanıdıklarına anlatıyor” diye konuştu. Yarışma ödül töreniyle sona erdi. Yarışmanın ikinci ayağı gelecek ay Bolu’da yapılacak.