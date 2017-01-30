Haber: Kasım ŞAHİN

Hatipoğlu, Cuma günü Bolu Belediyesi Nikah Salonunda düzenlenen nikahta Şükran Hatipoğlu ile dünya evine girdi. Spor camiasından ve çok sayıda davetlinin katıldığı nikah töreninde Şükran Hatipoğlu’nun eşi Kemal Hatipoğlu’nun bir anda ayağına basması kahkahalara neden olurken, bu olay dakikalarca alkışlandı.

Nikah töreni öncesi yüzük takma töreni gerçekleştirildi. Çiftin nikah şahitliğini Bolu Belediye Başkan Yardımcısı ve Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkçı yaptı. Olay Gündem Gazetesi olarak Hatipoğlu çiftine bir ömür boyu mutluluklar dileriz.