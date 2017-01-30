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30 Ocak 2017 Pazartesi
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    • İkinci bahar

    Bolu’nun tanınmış isimlerinden olan ve özellikle spor camiası tarafından tanınan, aynı zamanda Boluspor Altyapı Teknik Menajeri Kemal Hatipoğlu ikinci baharını yaşıyor.

    30 Ocak 2017 Pazartesi 10:03
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    İkinci bahar
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    Haber: Kasım ŞAHİN

    Hatipoğlu, Cuma günü Bolu Belediyesi Nikah Salonunda düzenlenen nikahta  Şükran Hatipoğlu ile dünya evine girdi. Spor camiasından ve çok sayıda davetlinin katıldığı nikah töreninde Şükran Hatipoğlu’nun eşi Kemal Hatipoğlu’nun bir anda ayağına basması kahkahalara neden olurken, bu olay dakikalarca alkışlandı.

    Nikah töreni öncesi yüzük takma töreni gerçekleştirildi. Çiftin nikah şahitliğini Bolu Belediye Başkan Yardımcısı ve Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkçı yaptı. Olay Gündem Gazetesi olarak Hatipoğlu çiftine bir ömür boyu mutluluklar dileriz.  

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