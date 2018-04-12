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12 Nisan 2018 Perşembe
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    • İkinci beyin: Bağırsak

    Özel Çağsu Hastanesi Diyetisyenlerinden Eda Evren çok merak edilen probiyotik ve prebiyotik hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

    12 Nisan 2018 Perşembe 10:56
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    İkinci beyin: Bağırsak
     

    Haber: BMA

    Diyetisyen Eda Evren yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

    “Son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz prebiyotik ve probiyotik ne demektir? Kullanımları neden giderek artmaktadır? Hangi besinlerde bulunur? Günümüzde bağırsaklarımız 2. beyin olarak kabul edilmektedir. Hatta bunun üzerine kitaplar, makaleler yayınlanmakta, araştırmalar yapılmaktadır. Bu noktada hepimizin aklına şu soru gelebilir...

    Bağırsaklarımızı bu kadar önemli yapan ne? Cevabı bağırsaklarımızda yaşayan mikroorganizmalarda saklı. Burada bulunan mikroorganizmalar yararlı, zararlı, fırsatçı olmak üzere 3 gruba ayrılır.

    Bunların sayısı ve işlevleri doğum şeklimiz, anne sütü alımı, stres, antibiyotik kullanımı, beslenme gibi faktörlere bağlı olarak değişir. Beslenme bu noktada düzenlenebilir tek faktördür. Yapılan çalışmalarda yetişkin dönemde yüksek hayvansal protein ve doymuş yağ alımı ve düşük posa ve karbonhidrat alımının florada bulunan yararlı bakteri sayısını ve çeşidini azalttığı gözlemlenmiştir. Probiyotik; bağırsak florasına yerleşen bağışıklık sistemini olumlu etkileyen mikroorganizmalardır. Probiyotik olarak adlandırılan bakteriler laktobasiler ve bifidobakterilerdir. Sağlıga olumlu etkilerini bağırsak duvarına tutunarak buradaki boşlukta bulunan besin maddelerinin tüketimi için fırsatçı ve zararlı bakterilerle yarışarak sağlarlar. Bir gıdanın probiyotik olması için canlı mikroorganizmaları içermesi ve sindirim enzimlerinden etkilenmeden kalın bağırsaga kadar canlı ulaşabilmesi gerekmektedir.

    Probiyotik kaynaklar Nelerdir?

    ProbiyotikKaynaklar ; Yoğurt, kefir, ayran, peynir, turşu, suplement olarak bulunmaktadır.

    Probiyotiklerin Diğer Yararları;

    -Sağlıklı bir sindirim sisteminin oluşmasına katkı sağlarlar.

    -Patojen bakterilerinin üremelerine engel olurlar.

    -Rötavirüs ishallerinin sürelerini kısaltırlar.

    - Kolestrol seviyelerinin düşürülmesine yardım ederler.

    -Alerjik bulgu ve semptomların önlenmesinde yararlıdırlar.

    -Bağırsak florasını düzenleyerek kabızlığı önlerler.

    Prebiyotiklerin Diğer Yararları;

    -Kalsiyum emiliminde yardımcıdırlar,

    -Kolon kanserin riskini azaltırlar,

    -Trigliserid seviyelerini düşürürler,

    -Patojel (zararlı) bakterilerin çoğalmasını engellerler.

    Sağlıklı beslenme biçiminde öncelikle doğal pre-probiyotikler; Hekiminiz, beslenme uzmanınız gerekli görürse yapay pre-probiyotikler kullanılmalıdır.

    PREBİYOTİK

    Prebiyotikler ise yararlı mikroorganizmaların çoğalmasını ve aktivitelerinin artmasını sağlayan ve sindirilmeyen bileşiklerdir. Özellikle sindirilmeyen prebiyotik karbonhidrat kaynakları fermentasyol sonucu antiinflamatuvar, antikarsinojenik etki gösterir.

    Prebiyotik Kaynakları Nelerdir?

    Prebiyotik Kaynaklar Enginar, buğday, arpa, çavdar, soğan, sarımsak, muz, pırasa, kuşkonmaz...

    Anahtar Kelimeler: Özel, Çağsu, Hastanesi, Diyetisyenlerinden, Eda

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