İkinci el araç satışında yeni düzenleme

Haber: Uğur Balaban

Ticari amaçla alınan otomobil modellerine satış yasağı düzenlemesi bugün Resmi Gazete'de yayınlandı. İkinci el araç satışı düzenlemesi sonrası 2. el araç satışı yasaklandı mı?

İkinci el araç satışı düzenlemesi!

Ticari amaçla alınan otomobiller 6 ay geçmeden ve 6 bin km yol yapmadan satılamayacak. Bugün Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelik düzenlemesi ile bir süredir beklenen otomobil satış yasağı resmileşti. Bununla birlikte ticari amaçla otomobil alıp satan kişilerin bayilerdeki araç stoklarının alarak çok daha yüksek fiyatlarla satışa sunmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Buna ek olarak, araç alım-satım işlemi yaparak gelir sağlayan şirketlerin artık sıfır otomobil satışı da yasaklandı. Örneğin, bir galeri bayiye giderek sıfır otomobil satın alır ise, bu aracı en az 6 ay boyunca elinde tutması gerekecek.

Fakat tek şart bu değil. Bu otomobillerin aynı zamanda satılmadan önce 6 bin km'ye ulaşmaları gerekiyor. Yani aylık ortalama 1000 km yol gitmeleri gerekiyor. Aksi takdirde ilgili araç 6 aydan uzun süre bekletilse bile satışı yine gerçekleşmeyecek. Yani hem 6 ay hem de 6 bin km şartı getirildi.

Ek olarak, bugüne kadar alınan araçlarda bu şartın geçerli olmadığı ve de ilgili düzenlemenin 15 Eylül 2022 tarihinden itibaren geçerli olacağı belirtiliyor. Ayrıca, bu kararın 1 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli olacağı, fakat ilgili bakanlığın gerekli görmesi durumunda 6 ay daha uzatma yetkisinin olduğu söyleniyor.

Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2022, 10:56