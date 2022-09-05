İkinci el telefon satışları 3 katına çıktı



Haber: Ceylan Beykoz

Son günlerde piyasadaki dalgalanmalar nedeniyle sıfır telefon fiyatlarının yükselmesi, pandemiye bağlı olarak devam eden tedarik ve çip sorunu gibi nedenlerden dolayı cep telefonu fiyatları el yakarken, ikinci el telefonlara olan ilgi de artıyor.

Yeni telefon almak isteyen vatandaşlar, yüksek fiyatlar nedeniyle sıfır telefon alamazken sahip olduğu telefonu tamir ettirip kullanmaya devam ediyor.

İKİNCİ EL TELEFON SATIŞLARI 3 KATINA ÇIKTI

Geçtiğimiz seneye göre ikinci el telefon satışlarının 2 ila 3 katına çıktığını söyleyen esnaflar, taleplere yetişemediklerini belirtiyor.

Vatandaşın satacağı zaman zarar etmeyeceği telefonları tercih ettiğini dile getiren esnaf, ikinci el telefon alırken güvenilir yerlerden alınmasının önemini vurgulayarak, “Sıfır telefon satışlarımız da var ama ağırlıklı olarak ikinci el telefonlar satıyorum. Sıfır telefon fiyatlarındaki artış ikinci el telefon satışlarını epey etkiledi. Sıfır telefonların fiyatı arttıkça ikinci el telefon fiyatları da artıyor. Artı buna ek olarak vatandaş artık daha fazla tamire yöneldi. Yeni telefon almaktan ziyade kendi telefonunu tamir ettirip kullanmaya başladı. İkinci el telefon satışım geçen sene de yüksekti ama bu sene nerdeyse 2-3 katına çıktı. Taleplere yetişemiyorum. Vatandaş genelde satacağı zaman zarar etmeyeceği telefonları tercih ediyor. İkinci el telefon alırken güvenilir yerlerden alınmalı” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 05 Eylül 2022, 11:01