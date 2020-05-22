İkinci testlerde negatif çıktı

Haber: Volkan Yılmaz

12 Haziran’da başlayacak olan ligler öncesi tüm kulüpler koronavirüs testi yaptırırken bazı kulüplerde pozitif vakalara rastlandı. İlk testlerin negatif çıktığı Boluspor’da ise bayram öncesi ikinci testler yapıldı. Kırmızı beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada ikinci yapılan testlerde de pozitif vakaya rastlanmadığı belirtildi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Başkanımız Necip Çarıkcı, Teknik Direktörümüz Fırat Gül ve yardımcıları, Profesyonel Futbol Takımı oyuncularımız, idari ve destek ekibi çalışanlarımıza yapılan ikinci COVID-19 testleri sonuçlanmış ve pozitif vakaya rastlanmamıştır. Koronavirüs salgınına karşı fedakarca görevlerini yapan İl Sağlık Müdürümüz Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Emin DEMİRKOL ve tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederiz. Kulübümüz, Ramazan Bayramı sonrası bir kez daha COVID-19 testinden geçecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”