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13 Eylül 2018 Perşembe
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    • İkinci üniversite için kayıtlar başladı

    Anadolu Üniversitesi'nin (AÜ), üniversitelerin herhangi bir bölümünden mezun olan ya da üniversitede okumaya devam edenler için açtığı ikinci üniversite fırsatının kayıtları 11 Eylül'de başladı.

    13 Eylül 2018 Perşembe 14:08
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    İkinci üniversite için kayıtlar başladı

    Haber: Ceylan Beykoz

    Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nden yapılan açıklamada, bir örgün programda kayıtlı olan veya herhangi bir önlisans ya da lisans programından mezun olanların sınavsız ikinci üniversite kapsamında istedikleri bir programa kayıt yaptırabildiği belirtildi. Çok isteyerek kayıt yaptırdığı örgün bir programda okuyan, aslında bir mesleği olan ama çalıştığı alanı değiştirmek isteyen, hobisi ya da ilgi duyduğu alan doğrultusunda akademik bilgi edinmek isteyenlerin ikinci üniversite kapsamında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sistemine yöneldiği ifade edildi. Milletvekili, avukat, mühendis, doktor, öğretmen, asker, akademisyen, ev hanımı, üniversite öğrencisi, emekli gibi çok farklı profillerAçıköğretim öğrencisi olduğu belirtildi.

    Yetkililerden edinilen bilgiye göre ikinci üniversite kapsamında en çok tercih edilen programların adalet, sosyal hizmetler, sosyoloji, sağlık yönetimi, tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik, acil durum ve afet yönetimi, web tasarımı ve kodlama, ilahiyat, laborant ve veteriner sağlık ile işletme olarak sıralanmaktadır.

    Herhangi bir yükseköğretim kurumunun lisans programından mezun olan veya okuyan öğrenciler açıköğretim sistemindeki ön lisans/lisans programlarından birine, herhangi bir yükseköğretim kurumunun ön lisans programından mezun olan veya okuyan öğrenciler ise açıköğretim sistemindeki önlisans programlarından birine kayıt yaptırabiliyor. Kayıtlar 11 Eylül'de başlayacak, 21 Eylül'de sona erecek.

    2018-2019 öğretim yılından itibaren basılı kitaplarını dijitale taşıyan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, maliyet düşüşüyle birlikte öğrenci harçlarında ciddi bir indirime gitti. Açıköğretim Sistemine kayıtlı öğrencilere sunulan AnadolumeKampüs, öğrenciye dilediği zaman öğrenme fırsatı sunmasının yanı sıra eş zamanlı olarak öğrenme ortamı kolaylığı da sağlıyor. Öğrenci, cep telefonu, tablet ya da bilgisayarı ile bireysel çalışma alanına ulaşabiliyor. Öğrenen Analitiklerinin Takibi, Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS), Canlı Ders Platformu, Mobil uygulama bileşenlerinden oluşan AnadolumeKampüs Sistemi, 2 bin 500’ün üzerinde öğretim üyesinin katkılarıyla hazırlanıyor. AnadolumeKampüs, görsel, sesli, Pdf ve etkileşimli olmak üzere toplam 16 farklı malzeme türüyle öğrencilerin öğrenme süreçlerine katkıda bulunuyor.

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