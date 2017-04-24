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24 Nisan 2017 Pazartesi
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    • İkinci üniversite sinyali verildi

    Bolu İl Kültür Turizm Müdürlüğü 2017 Turizm Haftası programı çerçevesinde düzenlenen konferans AİBÜ Meslek Yüksekokulu toplantı salonunda gerçekleştirildi. Konferansa konuşmacı olarak katılan Koru Sağlık Gurubu Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hasan Biri Türkiye ve Bolu sağlık turizmi hakkında bilgiler verirken, ikinci üniversite için sinyalleri de verdi.

    24 Nisan 2017 Pazartesi 11:34
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    İkinci üniversite sinyali verildi
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    Haber: Esra Öztürk

    Bolu İl Kültür Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2017 turizm haftası programı konferanslar ile devam ediyor. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Meslek Yüksekokulu Şehir Kampüsü toplantı salonunda düzenlenen konferansa konuşmacı olarak katılan Koru Sağlık Gurubu Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hasan Biri Türkiye ve Bolu sağlık turizmi hakkında bilgiler verdi.

    Hasan Biri, konferans sonunda dinleyicilerden soru aldı. Gazetemiz köşe yazarı Mustafa Cop’un sorusuna cevap olarak Hasan Biri, Bolu için 2’inci üniversite için sinyaller verdi. Biri, “Bolu’ya bir üniversite daha lazım. Baktığımızda şu an mevcut üniversitede 30 bin kişilik bir üniversite var. Bir vakıf üniversitesi açmak Bolu’ya 15 binlik bir nüfus katkısı yapacaktır. Bu şekilde şehir daha çok canlanacak ve turizm açısından artış gösterecektir” ifadelerini kullandı.

    “DÜNYAYA MODEL OLAN BİR ÜLKEYİZ”
    AİBÜ Meslek Yüksekokulu Müdürü Yar. Doç. Dr. Hasan Lök, Bolu’nun sağlık turizminde Dünyaya model olduğunu söyleyerek “Bolu sağlık ve turizmde ülkemizin en gelişmiş ve önde gelen illerinden birisidir. 1984 yılında dönemin Başbakanı merhum Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ın başlatmış olduğu Turizm atağı günümüzde ülkemizi dünyada 5. Sıra getirmiştir. 2002 yılında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde iktidara gelen AK Parti hükümetinin almış olduğu önlemlerle Sağlık sektöründe devrim niteliğinde dönüşüm yaşanmış ve çok sayıda dünya ülkesi bu dönüşümü model olarak almış ve ülkelerinde uygulamaya başlamıştır.Cumhuriyet hükümetimiz 15 yıllık dönemde uzun vadeli olarak 2023, 2053, 2071 hedeflerini belirleyerek dünya ülkeleri içerisinde ilk on sıraya girmeyi amaçlamıştır. Bu çerçevede ihracatımızın 2023 yılında 500 milyar dolara çıkarılması hedeflenmiştir. Turizm sektörü 35 milyon turist ve 30 milyar dolar ile sektörler içerisinde ülkemize en büyük döviz girişi yapan iş kollarımızdan birisidir.Medikal ve Termal Turizmi, Sağlık Turizminin iki önemli öğesidir. Sağlık turizmi amaçlı olarak ülkemize gelen kişi sayısı 2015 yılında yaklaşık 1 milyon ve döviz girişi 4 milyar civarındadır. Sağlık Bakanlığımızın 2018 yılı sonu itibariyle Sağlık Turizminin Geliştirilmesine Yönelik Eylem Planında 3 milyon ziyaretçi sayısı ve 10 milyar dolar döviz girişi hedeflenmiştir Ülkemizin ve Bolumuzun Sağlık Turizmindeki gelecekteki yeri üzerindeki Yüksek İhtisas Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı, Koru Hastaneleri ve Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Prof. Dr. Hasan Biri'nin konuşmasının salonumuzda bulunan Sağlık ve Turizm Sektörünün Yöneticilerine bir öngörü kazandıracağını düşünmekteyim” ifadelerini kullandı.

    2018’DE 9 MİLYAR ÜZERİNE ÇIKARILACAK

    Hasan Biri; 2013 yılından bu güne gayrisafi milli hasıla, sağlık bakanlığının aldığı tedbirler hakkında bilgi vererek “Türkiye’nin özellikle son dönemdeki değişimi sağlık turizmindeki gelişmeleri çok ciddi gelişmelerin ortaya çıktığı bir alan haline dönüştü. Sağlık turizmindeki gelişmeler özellikle Türkiye’nin son 10 – 15 yıldaki sağlık alt yapısının değişimi Türkiye’nin hem yurt içinde hem de yurt dışında rekabet yapabileceği bir noktaya gelmesini sağladı. Sağlık turizmi dediğimizde ne anlıyoruz? Biraz kavramlara baktığımızda bir kişinin sağlık amacı ile bulunduğu bir ülkeden başka bir ülkeye gitmesi ve bu ülkede 24 saatten fazla ikamet etmesi anlamına geliyor. Yine ekonomik hareketlilik açısından sağlık alanında profesyonel olarak eğitilmiş bireylerin sağlamış olduğu özel koşullar altında katma değer sağlamak adına bilgi birikimlerini ihraç etme olarak da tanımlayabiliriz.Gayrisafi milli hasıla içindeki payına baktığımızda Türkiye’nin, % 0,28 gibi bir oranı teşkil etmektedir. Türkiye’nin son 15 yılda sağlık altyapısının güçlü olması, Sağlık Bakanlığının, Ekonomi Bakanlığının, aldığı tedbirler ve yine özel sektörün gayretleri ile bugün dünyadaki ilk 10 ülke arasında yer alan bir noktaya gelmiş durumda. Gayrisafi millihâsıla içindeki payın önümüzdeki yıllarda artacağını düşünüyorum. Göstergelere baktığımızda, 2013 yılı termal turizm yatırımı kapasitesi 42 bin iken, 2016’da 75 bine, 2018’deki hedef ise 100 bin yataklı bir termal turizmyatak kapasitesine ulaşma hedefi var. Yine termal turist sayısına baktığımızda 2018’de 1,5 milyona, sağlık turizmi gelirinin 2018’de 9 milyar doların üzerine çıkartılması hedeflenmekte” dedi.
     “BOLU İÇİN BÜYÜK AVANTAJ”
    Konferansın devamında Türkiye de yaşanan sıkıntıların aynısının Bolu’da da yaşandığına dikkat çeken Hasan Biri, termal suyun bolu için önemini de değinerek“Türkiye’nin 2018 sağlık turizmi hedeflerine ulaşabilmesi için mutlaka yeni planlamalar yapması gerekiyor. Bu konuyla ilgilide sağlık bakanlığının ve kamu kuruluşların yapmış olduğu çalışmalar var. Türkiye’nin güçlü yönlerine baktığımızda Türk hava yollarının gayreti özel hastanelerin yer alması genç bir iş gücüne sahip olunması ve geleneksel turizminden yararlanabileceğimiz güçlü yönlerimiz olarak ortaya çıkıyor. Zayıf yönlerine baktığımızda koordinasyon sorunu olduğu ortada, yetersiz tanıtım Türkiye’nin şu andaki en büyük sorunlarından bir tanesi, yabancı dil sorunu bu Türkiye için sorun olan konuların tamamı maalesef Bolu içinde geçerli. Fırsatlara baktığımızda ise özellikle yurt dışında yaşayan Türklerin sağlık turizmine katkılarının çok büyük olacağını düşünüyorum. termal suyun çok geniş alana yayılmış olması bu durumda Bolu için büyük avantaj sağlayacak olan durumlardan bir tanesi, gelişmiş ülkelerdeki uzun süreli beklenilmesine karşılık Türkiye de çok kısa sürede bu sorunlar çözüle biliniyor” ifadelerini kullandı.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, İl, Kültür, Turizm, Müdürlüğü

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