İklim değişikliği bal üretimini etkileyecek

Haber: Aysun Beykoz

Arı neslinin tehdit eden faktörler ve bal veriminin düşmesine neden olan sebeplerle ilgili Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, bal üretimi hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Şahin; “Ülkemizde 2021 yılının, 2020 yılına göre bal veriminde daha düşük olacak. Bunun sebebinin iklim değişikliğinden kaynaklıdır. Akdeniz ve Ege bölgesinde çıkan yangınların yanı sıra, Karadeniz'de meydan gelen sel felaketlerinde ciddi sayıda arı kayıplarının yaşandığını ve bal verimine direk etkilediğini ifade etti”

Başkan Şahin;"Küresel iklimden en fazla arılar etkileniyor. Bitkiler iklimle bağlantılıdır. Bitkilerin çiçek açması, çiçek açtıktan sonra tohum bağlaması için arılarımızın tozlaşma yapması lazım. Eğer bitkiler çiçeklenme döneminde fazla yağışlar ve ani hava değişimleri olursa bu sefer arılar yeterince faydalanamayacak, yeterince çiçeğe gidemeyecektir. Bu yönüyle arılar bal üretimi ve polen üretimi dönemlerinde çalışamayacakları için küresel iklim değişikliğinden en fazla arılar etkileniyor diyebiliriz.”

Orman yangınlarında 4 bin civarında arılarımız yandı

“Bolu'da çok ciddi ormanlar yandı. Özellikle Alanya Manavgat da üç dört bin civarında arılarımız yandı. Çam balı üretim alanımız yandı kül oldu. Bu sene Bolu’da da çam balı üretimi olabileceğini hiç zannetmiyorum. Arı ürünleri korona virüsüne karşı direnç sağlıyor. 2020 yılından bu yana bu pandemi döneminde bütün dünyada özellikle propolisin korona da çok iyi kullanıldığı ve bütün dünyada bunu bu şekilde kabul ediyor ve bunun korona vesilesiyle özellikle arı ürünlerinin tüketilmesi ön plana çıkıyor. Arı sütünün insan sağlığına olan katkısı özellikle propolisinde anti mikrobiyal özellikleri nedeniyle özellikle korona da virüslere karşı çok iyi bir direnç sağladığı artık bütün dünya bunu bu şekilde ifade ediyor. Bolu’da meydana gelen orman yangınları nedeniyle bu yıl çam balı üretiminde büyük çapta azalma bekliyoruz” açıklamasında bulundu.