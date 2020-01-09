İklim Değişikliği Doğa Koleji’nde konuşulacak

Haber: BMA

Kaliteli hizmeti ile adından sıkça söz ettiren Bolu Doğa Koleji, eğitim faaliyetlerinin yanı sıra gerçekleştirdiği sosyal etkinliklerine de devam ediyor. Bu kapsamda Doğa Koleji düzenlediği “İklim Değişikliği ve Kutup Araştırmaları” adlı söyleşide TÜBİTAK Kutup Enstitüsü Müdürü ve İTÜ Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Burcu Özsoy’u konuk edecek. Özsoy, bugün saat 13.00’te Bolu Doğa Koleji Konferans Salonunda öğrenciler, öğretmenler ve velilerle buluşacak.

Dünyamızın tamamını etkileyen en önemli tehdit unsuru küresel ısınmadır. Enerji kaynaklarının tükenmesi, yer altı ve yer üstü kaynaklarının azalması, ozon tabakasındaki delik, küresel ısınma gibi nedenler hepimizin geleceğini etkileyen nedenlerdir. Peki geleceği değiştirmek için bu sorunlara nasıl çözüm bulunabilir? Bolu Doğa Koleji Çevre Komisyonu öğrenci ve öğretmenlerinin düzenlediği, 3.Ulusal Antarktika Bilim Seferi Lideri, Tübitak Kutup Enstitüsü Müdürü ve İTÜ Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Burcu Özsoy’un konuşmacı olarak katılacağı söyleşide ‘İklim Değişikliği ve Kutup Araştırmaları’nın yanı sıra çevre ve atmosfer konularına da değinilerek ortak sorunlar üzerine değerlendirmelerde bulunulacak. İlk Türk Arktik Bilimsel Seferi’ni gerçekleştiren Doç. Dr. Burcu Özsoy’un ilimizde gerçekleştireceği söyleşiye ev sahipliği yapan Bolu Doğa Koleji, bilimsel araştırmalara ve konuya ilgi duyan tüm katılımcıları 9 Ocak’ta(bugün) okulun konferans salonunda ağırlayacak.