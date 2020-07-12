İkramiyeler ne zaman yatıyor?

Haber: C. Kutay Aykan

Temmuz zamlarını alan milyonlarca emekli bu ay Kurban bayramı ikramiyesini de hesaplarında görecek. Tarih de 17-29 Temmuz olarak açıklandı.. Maaşı ne olursa olsun her emekliye 1000 TL ödenecek. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan maaş alan SSK, Bağ- Kur, Emekli Sandığı emeklileri, şehit yakını ve gaziler, vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar, geçici köy korucuları, şeref aylığı sahipleri, şampiyon sporcular, Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri, terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ile bunlardan hayatını kaybedenlerin hak sahipleri ikramiye alıyor. Toplamda 12.5 milyon kişiye ikramiye ödeniyor.

2) BU AYKİ İKRAMİYE DE BİN LİRA MI OLACAK?

Ramazan ve Kurban bayramları öncesi biner lira ödeniyor. Emekliler ve maluller biner lirayı alacak. Diğer kesimlerin ise ikramiye tutarı hisse veya iş göremezlik oranına göre farklılık gösterecek. İkramiyede kesinti ve haciz yapılamayacak. Dolayısıyla Kurban Bayramı ikramiyesi de bin lira olacak.

3) VEFAT EDEN EMEKLİNİN YAKINLARINA ÖDEME VAR MI?

Vefat eden emeklilerin ikramiyelerini yakınları alacak. Ancak ikramiye ölüm aylığı oranında ödenecek. Örneğin maaşın yüzde 75'ini alan bir eşe ikramiye de 750 lira olarak ödenecek.Her emekliye 1000 TL ödenecek! İşte emeklinin Kurban bayramı ikramiyeleri ile ilgili merak edilenler!

4) HEM EŞTEN HEM BABADAN OLMAK ÜZERE İKİ MAAŞI OLAN NE YAPACAK?

Hem kocasından hem babasından veya annesinden ölüm aylığı alan kişiler de ikramiye alacak. Bu kişilerin ikramiyesi iki dosyadan hangisinde ölüm aylığı oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödenecek. Örneğin; dul eş hem babasından hem kocasından aylık alıyorsa ve kocasından dolayı aldığı ölüm aylığının oranı yüzde 70, babasından dolayı aldığı ölüm aylığı oranı yüzde 25 ise ikramiyesi 700 lira olacak.

5) İŞ GÖREMEZLİK GELİRİ OLANLAR İKRAMİYEYİ NASIL ALACAK?

İş kazası nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri alanlara iş göremezlik oranına göre ödeme yapılacak. İş göremezlik oranı yüzde 50 ise ikramiye olarak 500 lira verilecek.

6) YENİ EMEKLİLER DE İKRAMİYE ALACAK MI?

Yeni emekliler, emeklilik tarihlerini izleyen dönemlerde verilecek ikramiyeleri alacak. Ödemenin yapılacağı tarihte aylık alıyor olmak gerekiyor. Bu ay itibariyle emekliliği onaylananlar ikramiyeden faydalanacak.