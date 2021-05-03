İktidara basın özgürlüğü eleştirisi



Haber: C. Kutay Aykan

3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü nedeniyle bir açıklama yapan Cumhuriyet Halk Partisi Bolu İl Başkanı Kazım Karsu, Türkiye'nin Dünya Basın Özgürlüğü Günü'ne medyanın tarafsızlığının tartışıldığı ve gazetecilerin hak kaybına uğradığı bir ülke olarak girdiğini söyledi.

Başkan Karsu yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi; "Türkiye Gazeteciler Cemiyetinin verilerine göre ülkemizdeki medya kuruluşlarının yüzde 90’nı iktidarın denetimi altındadır. 12 bin gazetecinin işsiz bırakıldığı, yazdıkları ve düşünceleri nedeniyle haklarında binlerce dava açıldığı, 43 gazetecinin hapishanede olduğu Türkiye’de özgür bir basından söz etmek artık imkansız bir hale gelmiştir. İktidar denetimi altında olmayan az sayıdaki bağımsız gazete, Basın İlan Kurumu’nun resmi ilan kesme cezalarıyla, televizyon kanalları ise RTÜK’ün yayın durdurma ve para cezalarıyla baskı altında tutulmaya çalışılmaktadır. Demokratik toplumların vazgeçilmez unsurlarından birisi, halkın haber alma hakkına eksiksiz hizmet edebilen özgür basındır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Gazetecilik mesleğini onuruyla, evrensel ilkelerle yapmaya devam eden tüm gazetecileri en derin sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Basının gerçek anlamda özgür olacağı günlerde yani Cumhuriyet Halk Partisinin iktidar olacağı günlerde buluşmak dileğiyle.”