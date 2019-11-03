“İktidara gelişimizin 17. yılı kutlu olsun”

Haber: Aysun Beykoz

AK Parti’nin tek başına iktidara gelişinin 17. yıldönümü dolayısıyla AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay sosyal medya hesabından bir kutlama mesajı paylaştı. Doğanay mesajında, “Sn. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan'ın, 3 Kasım 2002'de Milletimize ‘Bugünden sonra Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” diye verdiği sözün 17. Yılında Milletimiz için hizmet anlayışını benimseyen tek parti olmanın onur ve gururunu yaşıyoruz.

Milletimizin teveccühü ile iktidara gelişimizin 17. yılı kutlu olsun” ifadelerine yer verdi.