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24 Kasım 2017 Cuma
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    • “İktidarın Değil, Halkın Öğretmeni Olmak İstiyoruz!”

    Eğitim Sen Bolu Şube Başkanı Zehra Kulalı Gezici, 24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıyla yazılı basın açıklaması yaptı.

    24 Kasım 2017 Cuma 14:17
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    “İktidarın Değil, Halkın Öğretmeni Olmak İstiyoruz!”

    Haber: Ceylan Beykoz

    24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada Eğitim Sen Bolu Şube Başkanı Zehra Kulalı Gezici ; “Bizler, öğretmenlerin “hükümet memuru” yapılmasını, idarecilerin siyasi çıkar hesaplarıyla atanmasını değil; öğretmenlerin daha nitelikli bir eğitim hizmeti sunabilmesi için gerekli koşulların yaratılmasını istiyoruz. Bunun yolunun öncelikle herkese güvenceli çalışma yaşamı sunulmasından, baskıların, tehditlerin ve şantajların son bulmasından geçtiğini de çok iyi biliyoruz. Öğretmenin siyasi iktidarlara değil; halka karşı sorumluluk hissetmesi gerektiğini, nitelikli eğitimin ancak nitelikli öğretmenle mümkün olduğuna inanıyoruz. Her 24 Kasımda tekrarlanan göstermelik kutlamalar, hamasi nutuklar değil, sorunlarımıza kalıcı çözümler üretilmesini, öğretmeniyle, öğrencisi ve velisiyle herkesin memnun olacağı bir eğitim sisteminin oluşturulmasını istiyoruz” dedi.

    “EĞİTİM SEN OLARAK TALEPLERİMİZ”

    Açıklamasının devamında Gezici taleplerini açıklayarak şunları ifade etti; “ • Başta insanca yaşayacak ücret talebimiz olmak üzere, eğitim emekçilerinin bugüne kadar yaşadığı ekonomik mağduriyetler giderilmeli, son 15 yıl içinde satın alım gücümüzdeki azalmayı telafi eden adaletli bir ücret artışı sağlanmalıdır. • 2014 yılı enflasyon farkları bir seferde ödenmeli, ek ödemelerin tamamı temel ücrete ve emekliliğe yansıtılmalı, vergi dilimi uygulaması sabitlenerek ücretlerde yaşanan erimenin önüne geçilmelidir. Ek ders ücretleri günün şartlarına uygun bir şekilde yeniden düzenlenmeli ve en az iki kat arttırılmalıdır. • Eğitim-öğretim yılı başında öğretmenlere yapılan eğitim-öğretime hazırlık ödeneği, her dönem başında olmak üzere yılda iki kez olmalı ve bütün eğitim ve bilim emekçilerinin yararlanması sağlanmalıdır. • Sözleşmeli/ücretli öğretmenlik gibi her türlü güvencesiz istihdam uygulamalarına esnek, kuralsız ve angarya çalışmaya son verilmelidir. • Hizmetli ve memurlara özel hizmet tazminatı ödenmelidir. • Kamu emekçilerinin grevli toplusözleşme hakkı önündeki engeller kaldırılmalı, gerçek bir toplusözleşme düzenin yaratılması sağlanmalıdır. • Öğretmenler günü olarak 12 Eylül ürünü olan 24 Kasım değil, Dünya Öğretmenler Günü olan 5 Ekim tarihi esas alınmalı, öğretmenlere hak ettiği değer verilmelidir” şeklinde açıkladı.

     

                                                                                        

    Anahtar Kelimeler: Eğitim, Sen, Bolu, Şube, Başkanı

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