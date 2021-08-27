İl başkanı ağırlığını koydu

Haber:Erdal Tanrıverdi

Edinilen bilgiye göre AK Parti Bolu İl Başkanlığı’na çağrılan Hasan Ural, burada Genel Merkez’den gelen koordinatör ve İl Başkanı ile iki saati aşkın bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Hasan Ural’ın istifasına neden olan şikayetleri aktardığı ve bunların çözülmesini istediği, Genel Merkez Koordinatörü ve İl Başkanı’nın çözüm noktasında güvence verdikleri bildirildi. Şikayetlerinin siyasi olgunluk ve nezaket çerçevesinde parti içi disiplin gözetilerek hassasiyetle değerlendirileceği belirtilen Hasan Ural’ın istifasını geri aldığı ve görevine devam edeceği öğrenildi.

Ak Parti İl Başkanı Suat Güner partisinin karsılaştığı siyasi bir krizi daha sağ duyu ve tecrübesi ile çözmüş oldu.