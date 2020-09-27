İl Başkanı değişti

Haber: N. Halid Altundal

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Bolu İl Başkanlığına yeni bir ismin atamasını yaptı. Genel Başkan Erbakan tarafından Kurucu İl Başkanı Hayrettin Aytar’ın yerine Sadettin Baskın atandı. Konuyla ilgili Yeniden Refah Partisi Bolu Merkez İlçe Başkanı Faruk Bayrakdar’ın yazılı bir basın açıklaması yaptı.

“DAHA AZİMLİ VE DAHA KARARLI İLERLEYECEĞİZ”

Bayrakdar yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Genel Başkanımız Sayın Dr. Fatih Erbakan'ın tensipleriyle Bolu İl Başkanlığı'na Sadettin Baskın'ın atanmasıyla çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Beraberlik içinde daha azimli ve daha kararlı ilerleyeceğiz. Türkiye'nin dört bir tarafında gördüğümüz Yeniden Refah bereketini ilimizde de görüyor, yaşıyoruz. Bu Milli Görüş bereketidir, bu Merhum Erbakan Hocamızın, sahip olduğumuz inancımızın, temel prensiplerimizin, sıkı sıkıya bağlı olduğumuz değerlerimizin bereketidir. Bu vesileyle Kurucu İl Başkanlığı görevini yerine getiren Hayrettin Aytar'a da şahsım ve Yeniden Refah Partisi Bolu Merkez İlçe Başkanlığı adına teşekkür ediyorum. Yeni atamanın tüm Bolu halkına hayırlar getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyor saygılarımı sunuyorum.”