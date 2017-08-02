Haber; KASIM ŞAHİN

Toplantıya AK Parti İstanbul Milletvekili Harun Karaca, AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Ali Okur, Ak Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü, AK Parti Eski Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, AK Parti Uşak Milletvekili Alim Tunç'un yanı sıra AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe, , AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, AK Parti Yalova İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak, AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, AK Parti Sakarya İl Başkanı Fevzi Kılıç, AK Parti Kırklareli İl Başkanı Alper Çiler, AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Cüneyt Yüksel, AK Parti Bursa İl Başkanı Cemalettin Torun, Ak Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Mustafa Dündar Ünlü, AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin ve ev sahibi AK Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Demiraslan katıldı.

Toplantıda teşkilatlar ile ilgili güncel konular, kongre süreci ve 2019 Seçimleri için yapılan hazırlıklar istişare edildi. İl Başkanı Doğanay toplantı dönüşü yaptığı açıklamada AK Parti olarak istişareye en çok önem veren parti olduklarını ve bu tür eğitim ve istişare toplantıları ile sık sık bir araya gelmenin kendisi için büyük önem taşıdığını ifade etti. Doğanay yaptığı açıklamada, "AK Parti olarak kuruluşundan bu yana Türkiye’nin partisi olmayı bu tür toplantılara borçluyuz. Bizler istişare kültürünün en yoğun yaşandığı partilerin başında geliyoruz. İşte bu yüzdendir ki AK Parti 16 yıldır girdiği her seçimden alnının akı ile çıkıyor. 1.Bölge il başkanları olarak ilkini İl Başkanlığımız ev sahipliğinde yaptığımız toplantıların ikincini Balıkesir il Başkanlığımız ev sahipliğinde düzenledik. Toplantıda çok verimli istişarelerde bulunduk. Bu istişareleri teşkilatlarımızla paylaşacağız. Tabi önümüzde ilçe ve beldelerimizde başlayacak kongre süreci var ardından il kongrelerimizi yapacağız. Sonrasında büyük kongremizi yapıp yenilenme sürecimizi tamamlayacağız. Kongre sürecimizin şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.