İl Başkanından sert eleştiri

Haber:Erdal Tanrıverdi

Özel’in açıklamalarını hadsizlik olduğunu vurgulayan Doğanay, “CHP Genel Müdürünün Yardımcısı Özgür Özel ismindeki zatın; Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından randevu verilmemesini hem siyasi hem de insani nezaket kuralları dışına çıkan sözlerle eleştirmesinden dolayı kınıyorum.'Ezanı Türkçeleştiren, camileri kapatan, Kur'an-ı Kerim okumayı yasaklayan, seçimleri açık oy gizli tasnif yöntemiyle yaparak iktidar olan Milli Şef’in siyasi uzantısı olarak ne yazık ki Türk siyaset tarihinde bulunan Özel’in Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan için kullandığı Partili cumhurbaşkanı tek adam yönetimi ifadesi olsa olsa had bilmezliktir.

AK Parti iktidarı tarafından; AK Partili Belediye Başkanı döneminde verilmeyen kanalın kapatılması Projesi başta olmak üzere Karadere Suları Projesi, Gölköy Projesi, Hisar Tepesi Projesi ve Millet Bahçesi Projeleri ile adeta yatırıma boğulan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, ne istemiştir de verilmemiştir?

Göreve geldiği günden bu yana bu da benim projemdir diyerek bugüne kadar tek bir seçim vaadine çivi çakamayan Tanju Özcan, başta şahsım olmak üzere AK Parti Bolu Milletvekillerimizden ya da Sayın Bakanlarımızdan ne talep etmiştir? Ben açıkça söylüyorum; hiçbir şey. O zaman bu randevu ısrarı neden?

Nasıl ki Özgür Özel siyaseten kullandığı dilde haddini bilecekse, Bolu Belediye Başkanımız Tanju Özcan da Bolu Belediyesi için isteyeceği taleplerde siyasi hiyerarşiyi takip etmesini bilecektir. Çünkü siyasi nezaket bunu gerektirir.

Fakat tüm bu randevu polemiklerinde asıl maksat biliyoruz ki asıl amaç üzüm yemek değil, bağcıyı dövmektir. Çünkü ortada Bolu halkına vaat edilmiş hiçbir projeden eser yoktur. Niyet Bolu Halkının ne zaman iş yapacaksın diye kendisine artık yüksek sesle sorduğu sorular karşısında, gündem değiştirmek.

CHP Genel Müdürünün Yardımcısı Özgür Özel gerçekten Bolu Halkının yararına bir şey yapmak istiyorsa; Tanju Özcan’a neden randevu verilmediği gibi gereksiz bir konu ile gündemi meşgul etmesin. Özgür Özel; Belediye Başkanı olduğu günden buyana neden Bolu Halkının susuz bırakıldığını, Bolu’da insanların neden damacanalara mahkum edildiğinin hesabını Tanju Özcan’a sorsun. İşte o zaman amacın Bolu Halkının yararı olduğuna bizler de inanırız” ifadelerini kullandı.