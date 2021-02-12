İl başkanından veda ziyareti

Haber: G. Deniz Bakır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla genel merkez teşkilat başkanlığında İl Koordinatörlüğü görevi üstlenen Doğanay, Bolu Ak Parti Merkezi’nde en uzun süre il başkanlığı görevi yapan isimdi. 31 Mart 2019 yerel seçimlerini kaybetmesinin ardından başarısızlığın ana sebebini kendisi olarak göstermişti. “Suçluyu sağda solda aramaya hiç gerek yok. Eğer seçim sonuçlarıyla ilgili biri suçlanacaksa bu öncelikle Ak Parti İl Başkanı olan benim.” diyen Doğanay, zamanı gelince aldığı sorumluluğu yeri gelince de bırakacağını ifade etmişti. 9 Şubat’ta yaptığı açıklamada adaylık tartışmalarına son noktayı koyan Doğanay, bırakacağını açıklamıştı.

HELALLEŞTİ

Bugün de İl Yönetim Kurulu üyeleriyle son Yönetim Kurulu toplantısını gerçekleştiren Doğanay, birlikte görev yaptığı Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür etti, helallik istedi.

Doğanay, Bolu Valisine yaptığı veda ziyareti ile ilgili de, “İlimizde göreve başladığı ilk günden bu yana; Bolu’nun her sorunu için birlikte uyum içinde çalıştığımız, tecrübesiyle ve bilgi birikimiyle bizlere yol gösteren, babacan tavrıyla da bir abi, bir dost sıcaklığını bizlere hissettiren Bolu Valisine bugün bir veda ziyareti gerçekleştirdim. Rabbim kendisinden razı olsun” sözlerine yer verdi.