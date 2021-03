İl Başkanlarından 8 Mart mesajları

Haber: Aysun Beykoz

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İyi Parti (İYİ Parti) ve Emek Partisi (EP) Bolu İl başkanları birer açıklama yaparak Türk ve dünya kadınlarının gününü kutladı. CHP İl Başkanı Karsu, " Kadınlar ne kadar özgürse Türkiye de o kadar özgürdür", AK Parti İl Başkanı Suat Güner ise, “Kadınlarımız; gelecek nesillerin mimarlarıdır” dedi. İyi Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle belirtmek isterim ki, kadınlarımız toplumumuzun yapı taşı, ailelerimizin varoluşsal değerleridir” derken, EP İl Başkanı Lütfiye Özkan ise, “Güvenceli iş, şiddetsiz yaşam ve eşitlik için meydanları dolduracağımız bugün de, tüm dünya ülkelerinin emekçi kadınlarına selam olsun” ifadelerini kullandı.

SUAT GÜNER;

Toplumların temel taşı aile, ailenin temel taşının ise kadınlardır. Unutulmamalıdır ki; Her zaman varlıklarıyla hayatın her alanında fedakarlığı, üretkenliği ve duyarlılığı temsil eden kadınlarımız huzurlu, mutlu ve sağlıklı toplumların olmazsa olmazıdır. Eğitimden sağlığa, siyasal yaşamdan iş dünyasına kadar üstlendikleri sorumluluklarla aziz milletimizin geleceğe güvenle bakmasının teminatı olmuşlardır. Toplumsal yaşamın her aşamasında ve her zaman önemli roller üstlenen kadınlarımız, üstün fedakârlık duygusu içinde yaptıkları çalışmalarla, ülkenin her açıdan kalkınmasına katkı sağlamışlardır. Toplumun her kesiminde yer alan başarı gösteren kadınlarımızı takdir ediyorum. Son yıllarda kadına yönelik şiddetteki dikkat çeken artış bizleri olduğu gibi toplumun her kesimini de rahatsız etmektedir. Bizleri dünyaya getiren, büyüten, bizlere kişilik ve şahsiyet kazandıran kadınlara yönelik bu tutumun son bulmasını temennisiyle tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü en kalbi duygularımla kutlarım.

KAZIM KARSU;

Türkiye'nin yarınlarına ışık tutacak kadınlarımıza, korkmadan yaşayabilecekleri, huzurlu ve güvenli bir Türkiye'nin sözünü Cumhuriyet Halk Partisi olarak veriyoruz. Kadınlar ne kadar özgürse Türkiye de o kadar özgürdür. Kadınlarımızı yeryüzünün yıldızları olarak görüyoruz. Fırsat eşitliğinin sağlandığı, kadınların hayatın her alanında güçlü ve etkin olduğu bir Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz. Türkiye'nin yarınlarına ışık tutacak kadınlarımıza, korkmadan yaşayabilecekleri, huzurlu ve güvenli bir Türkiye'nin sözünü veriyoruz. Medeni, demokratik, aydınlık bir Türkiye için, her şeyimizi borçlu olduğumuz kadınlarımızı el üstünde tutmak vazifemizdir. Kadınlar ne kadar özgürse Türkiye de o kadar özgürdür. Bugün, 'Gün Benim Günüm' diyerek kadınlarımız, daha özgür bir Türkiye inşa edecek.

Kadınlarımızın Ulusal Kurtuluş Savaşı’ndan günümüze kadar ilerleme, eşitlik ve özgürlükten yana attıkları kararlı ve cesur adımlar; bugünlerde de mücadelemizi yükseltmekte ve geleceğimize dair umutlarımızı artırmaktadır. 21. Yüzyılın Türkiye’sinde kadınlarımızı eve hapsedecek, onları tüketecek ve köleleştirecek her türlü girişim yenilgiye mahkumdur. Adalet, eşitlik ve özgürlük meşalesinin yılmaz taşıyıcıları olan kadınlarımız bütün baskılara karşı çıkarak ülkemizi aydınlatmaya ve toplumsal ilerlemenin itici gücü olmaya devam edeceklerdir. Kadınlarımızı eve hapsetmeyi amaçlayan eğitim sistemini ve esnek çalışma planlarını, kadına karşı şiddeti yücelten anlayışı ve onları çocuk yaşta gelin yapan, yoksulluğa mahkum eden zihniyeti omuz omuza mücadele ederek yeneceğiz. Evde, işte, sokakta, siyasette ve hayatın diğer tüm alanlarında kadınlarımız özgürleşecektir. Kadınlarımız özgürleştikçe Türkiye özgürleşecektir.

AHMET ÖRNEKBAŞ;

Dünya Kadınlar Günü’nün ilk kez 1921 yılında “ Emekçi Kadınlar Günü ” olarak kutlanmaya başlandığını belirtmek İsterim. 100 yıldır 8 Mart toplumumuzun yapı taşı, ailelerimizin varoluşsal değerleri, aile dokusunun mihenk taşı, şefkatin, fedakârlığın, sabrın ve özverinin sembolü olan kadınlarımıza hak ettikleri değeri hatırlatmak, onların karşılaştıkları sorunlarına çözüm bulmak için, gereken toplum bilincinin oluşturulması amacıyla, Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanmaktadır. Kadınlar sevgi, fedakârlık, hoşgörü ve duyarlılığın simgesi, huzurlu, sağlıklı ve çağdaş bir toplumun oluşumunda en önemli mimarlardır. Peygamber Efendimiz bir Hadis- i Şeriflerinde “Sizin en hayırlınız kadınlara karşı hayırlı olanınızdır” buyurarak, İslamiyet’in kadınlara verdiği öneme dikkat çekmektedir.

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk Türk kadınına büyük değer vermiştir, bunu “ Şuna kani olmak lazımdır ki, dünya üzerinde gördüğümüz her şey kadının eseridir ” sözleriyle kadının sosyal hayattaki önem ve değerine dikkat çekmiştir.

Şefkat, merhamet ve sevgi dolu, o muhteşem yürekleri ve fedakârlıklarıyla dünyamızı güzelleştiren, ülkemize değer katan, dünyamızı daha yaşanabilir hale getiren, genç nesillere ışık tutan, başta şehit ve gazi anneleri olmak üzere tüm kadınlarımızın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ nü kutluyor, sağlık ve mutluluk diliyorum.

LÜTFİYE ÖZKAN;

Emekçi kadınların mücadele ve dayanışma günü 8 Mart’ı, etkilerini ağır biçimde yaşadığımız pandeminin yıl dönümünde karşılıyoruz. Ekonomik krizin etkilerinin ağırlaştığı, halk sağlığının hiçe sayıldığı, işçi ve emekçilerin korunması için önlemlerin alınmadığı, şiddet – eşitsizlik- baskı- işsizlik – yoksulluk karşısında korunmadığımız, halkın kaderine terk edildiği bir yıl yaşadık. Salgın, emekçilerin sürü bağışıklığına terk edilmesiyle birlikte adeta bir işçi hastalığına dönüştü.

Pandemi öncesi baş gösteren ekonomik krizin faturasını halkın sırtına yıkmak isteyen patronlar ve hükümet, pandemiyi fırsat bildi. Pandemi sürecinde patronların kârına hizmet etmek için atılan her adımın sonuçları, kadın emekçiler için daha da ağır oldu. Bu süreçte okulların kapanması, sokağa çıkma yasakları ve evde kal çağrıları ile çalışmayan ya da çalışamayan hane halkının evde kalması nedeniyle kadınların sırtındaki bakım yükleri arttı. Çocuk bakımı için çözüm bulamadığı için işi bırakmak zorunda kalan kadınların sayısı hızla arttı. Kadınlar, bu sürede üzerlerine yığılan ev içi angaryadan adeta nefes alamaz hale geldi.

Tüm bunlarla beraber 2020 yılında Türkiye’de en az 300 kadın erkekler tarafından öldürüldü, 171 kadının ölümü ise şüpheli olarak kayıtlara geçti. Kadınlar canıyla uğraşırken hükümet kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin güvenceler veren İstanbul sözleşmesini tartışmaya açtı, kamuoyunda çocuk istismarcıları affetme tasarısı olarak bilinen düzenlemeyi defalarca gündeme getirdi, kadınların kazanılmış haklarına göz diktiğini her fırsatta ilan etti.

Ancak tüm bu karamsar tabloya karşı 8 Mart’ın tarihinden öğrendiğimiz gibi, bu yıl da kadınlar kazanılmış haklarına, hayatlarına yönelik her saldırıya karşı, hayattan koparılan her kız kardeşi için meydanları terk etmedi, kendine reva görüleni kabul etmedi.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye’de de kadınlar, kadınlara reva görülen koşullara karşı onları ortaklaştıran yoksulluk, işsizlik, kriz, eşitsizlik ve şiddete karşı taleplerini haykıracak. Kapitalist sömürü düzenine karşı emekçi sınıflarla birliklerini güçlendirmeye, cesaretlerini, umutlarını ve mücadelelerini büyütmeye devam edecek.

Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2021, 11:31