İl Başkanlığına Güneç atandı

Haber: N. Halid Altundal

2009-2014 tarihleri arasında Dışişleri Bakanı, 2014-2016 arasında Başbakanı olmuş Ahmet Davutoğlu tarafından 12 Aralık 2019’da kurulan Gelecek Partisi, teşkilatlanma çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Uzun zamandır merak konusu olan “Partinin Bolu İl Başkanı mim olacak?” sorusu da cevabını buldu.

BOLU İL BAŞKANI BELLİ OLDU

Gelecek Partisi Bolu İl Başkanlığına Özkan Güneç atandı. Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi ve Teşkilat Başkanı Turgay Eroğlu yaptığı açıklamada, “Genel Merkezimizde yapılan istişareler neticesinde Bolu İl Başkanlığımıza Sn. Özkan Güneç atanmıştır. İl Başkanımıza çalışmalarında başarılar diliyoruz” dedi.