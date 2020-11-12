İl dışından gelenlere HES sorgulaması



Haber:N.Halid Altundal

Zonguldak İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığındaki toplantısında, korona virüsü salgınına karşı tedbirler ele alındı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, il dışı kaynaklı vaka sayılarında yükseliş gözlendiği belirtilerek, "Bunun üzerine kent sınırları olan Düzce ili tarafından Alaplı ilçesinin girişinde, Karabük ili tarafından Gökçebey ilçesinin girişinde, Bolu ili tarafından Devrek ilçesinin girişinde, Bartın ili tarafından Çaycuma ilçesinin girişlerinde vatandaşlara HES kodu sorgulaması yapılarak, risksiz olanların girişlerine müsaade edilmesine, risk saptanan (temaslı veya pozitif vaka) kişilerin ise idari para cezası uygulanıp yurda alınarak izolasyon süreleri bitene kadar izole edilmesine karar verildi" ifadesi kullanıldı.