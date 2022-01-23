İl Emniyet Müdürlüğü duyurdu!



Haber: S. Özge Yücel

1 haftadan fazla süredir şehrimizi esiri altına alan yoğun kar yağışı sonrası Bolu trafiğinde ve TEM otoyolunda zaman zaman aksamalar yaşandı. Özellikle Bolu Dağı bölgesinde ağır tonajlı araçların yolda kalması beraberindeki araçların uzun kuyruklar oluşturmasına neden olmuştu. Karayolları ekipleri çalışmalarını hız kesmeden devam ettirirken, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü trafikte oluşan aksamalarının önüne geçileceğini açıkladı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Ülkemizde son günlerde mevsim koşullarına bağlı olarak bazı bölgelerde yoğun kar yağışı yaşandığı ve bu yağışların da etkisiyle karayollarındaki trafik akışının olumsuz yönde etkilendiği özellikle ticari olarak yük taşıyan araçların kayarak yoldan çıktıkları, yolda kaldıkları, trafik kazasına karıştıkları ve arkalarından gelen trafiğin de durmasına neden olarak yığılmalara ve bu bölgelere erişmede gecikmelere sebebiyet verdiği görülmektedir.”

“EN YAKIN ALANA ÇEKİLMESİ SAĞLANACAKTIR”

“Bu yolların en kısa sürede trafiğe açılması ve ulaşımın sağlanması için; Karayolları Genel Müdürlüğü ve Türkiye Sigorta Birliği ile varılan mutabakat çerçevesinde, yolda kalan ağır taşıtların (treyler, çekici, kamyon vs.) kendi kasko veya şirketlerinin yönlendireceği çekici/kurtarıcılar beklenmeksizin, karayolları ekipleri ile kolluk kuvvetlerinin koordineli tutacakları rapora istinaden, kişi tasarrufuna bırakılmadan, emniyet şeridine veya uygun olan en yakın alana çekilmesi sağlanacaktır.”