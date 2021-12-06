İl Genel Meclis üyelerinden Çağsu’ya ziyaret

Haber: Uğur Balaban

İlimizdeki sağlık hizmetlerinde önemli katkısından dolayı Çağsu Hastanesi yönetimine teşekkürlerini bildiren İl Genel Meclis Üyeleri Grup Başkan Vekili Erhan Beykoz, Alaattin Karadoğan, Erdal Tombak, Eyüp Beşli, etkisini kaybetmeden devam eden pandemi sürecinde verdikleri emeklerden dolayı sağlık çalışanlarına minnettar olduklarını, başarılarının devamını dilediklerini söylediler.

Gerçekleşen nezaket ziyareti sonrası Cavit Demir, memnuniyetini belirterek Bolu’da ve çevre illere hizmet veren bölge hastanesi olarak ilimize katkı sağlıyor olmaktan gurur duyduğunu söyleyerek ‘’herşey güzel Bolu’muz için.’’ dedi.