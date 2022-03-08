İl Genel Meclisi kadınları unutmadı

Bolu İl Genel Meclisi Mart ayı toplantıları devam ediyor. Bugün yapılan toplantıda 4 madde görüşüldü. 3 madde oy birliği ile kabul edilirken, 1 madde de plan bütçe komisyonuna havale edildi. Öte yandan İl Genel Meclisi AK Parti Grubu ve CHP grubu 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü unutmadı. Meclisin tek kadın üyesi olan Zerrin Yavuz Açıkalın’a çiçek takdim eden AK Parti ve CHP grubu tüm kadınların, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı. Ayrıca İl Genel Meclisi CHP Grupbaşkanvekili Erhan Beykoz, Erdal Tombak, Alaaddin Karadoğan, Eyüp Beşli ve Bedri Pehlivan, Özel İdare Bünyesinde çalışan tüm kadınlara karanfil dağıtarak kadınlar gününü kutladı.

8 MART MECLİSİNİN GÜNDEM MADDELERİ GÖRÜŞÜLDÜ

Açılış ve yoklama ile başlayan mecliste gündemin ikinci maddesi, Mudurnu ilçesi, Sürmeli köyüne, içme ve kullanma suyu olarak Suludere membaından tahsis edilmesine dair Çevre ve Sağlık Komisyonundan gelen rapor görüşüldü ve oy birliği ile kabul edildi. Gündemin 3’ncü maddesi, İl Özel İdareleri Norm Kadro ve Standartlarına dair yönetmelik çerçevesinde hazırlanan dolu kadro değişiklik cetvelinin onanmasına dair Plan ve Bütçe komisyonundan gelen rapor görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

KARADOĞAN, “KARACAÖREN KÖYÜNE GELEN SUYUN HASTALIKLARA YOL AÇTIĞI…”

Gündemin 4’ncü maddesi Kıbrıscık İlçesi, Karacaören köyüne içme ve kullanma suyu olarak Göynükpınarı membaanın Q:0,35 lt/sn.lik kısmının tahsisi yapılması talebi oy birliği ile kabul edildi. En kısa zamanda yapılacağı öğrenilirken Kıbrıscık İl Genel Meclisi CHP üyesi Alaaddin Karadoğan konu ile alakalı, “Kıbrıscık Karacaören köyünün talebi 2 yıldır vardı zaten. Şuan da aynı şebekeden Karacaören ve Deveören köylerine su gelmektedir. Ancak Karacaören köyüne gelen suyun hastalıklara yol açtığı, suyu içen insanların rahatsızlandığı hatta ishale yol açtığı gerçek. 2 yıl sonra bu talep geldi. Umarım Köroğlu diyarı, Kıbrıscık’ın güzel köyü Karacaören’in su talebi umarım bir an önce yapılır” diye konuştu.

Gündemin son maddesi ise, Merkez ilçe Yumrrukaya köyü sınırları içerisinde bulunan Çorbalısütlük mevkiinden akan su kaynağının bir kısmının içme kullanma suyu olarak, Selçuk Yağcıoğlu’na kiralanan ve 15 Mayıs’ta sona ereceğinden, yeniden kiralama talebine istinaden kira süresinin belirlenmesi talebi ise oy birliği ile Plan Bütçe Komisyonu’na havale edildi.