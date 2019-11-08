İl Genel Meclisi'nde bir ilk

Haber: Volkan Yılmaz

İl Genel Meclisi Kasım Ayı 5’inci toplantısında Göynük ilçesinde bulunan bir ruhsatsız yapı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından bir rapor hazırlandı. Raporda “İlimiz Göynük ilçesi Karacalar köyü hudutlarında tapunun 101 ada 34, 35, 36, 47, 48 ve 49 numaralı parseller için 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli tarım ve hayvancılık tesis alanı amaçlı imar planı yapımlı parselin mülkiyet sahibi Oranlar Zirai Ürünler Üretim Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından talep edilmiştir. 462nolu parsel ilimiz Göynük ilçesi Karacalar köyü hudutlarında bulunmaktadır. Plan yapılabilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlardan olumlu görüşleri alınmış parselin hali hazır haritası yapılmış jeolojik, jeotermik etüt raporları hazırlanmış, şehir plancısı tarafından 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli tarım ve hayvancılık tesis amaçlı imar planı hazırlanmıştır. Komisyonumuzca yerinde yapılan arazi incelemesinde söz konusu taşınmazlar üzerinde inşaatlar yapıldığı görülmüş olup, izinsiz ve ruhsatsız olarak yapıldığı tespit edilen bu yapılara 3194 sayılı imar kanunun madde 32 ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak başlanan yapılar hükmü ile madde 42 ceza hükümleri doğrultusunda gerekli işlemlerin idarece yapılması kaydıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli tarım ve hayvancılık tesisi alanı amaçlı imar planının 5302 sayılı İl Özel İdare kanunun 10’uncu maddesinin C bendi uyarınca onarılmasını meclisimizin takdirlerine arz ederiz” ifadelerine yer verildi. Bu rapor doğrultusunda İl Genel Meclisi arsa üzerinde ruhsatsız olarak yapılmış yapılara yönelik mühürleme ve yıkma ile ceza kesilmesi kararı verdi.

Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2019, 11:56