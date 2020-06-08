İl Genel Meclisi toplanıyor

Haber: Volkan Yılmaz

Nisan Ayında olağanüstü toplanan İl Genel Meclisinde toplantılar kaldığı yerden devam edecek. Yaşar Yüceer başkanlığında Haziran Ayı toplantıları 10 Haziran Çarşamba günü başlayacak, beş gün boyunca devam edecek.

10 HAZİRAN ÇARŞAMBA

Toplantıların ilk oturumunda Mengen İlçesi, Küçükkuz köyü Merkez ve Yukarı Mahallerine içme ve kullanma suyu tahsisi yapılması, Gerede İlçesi, Karabük yolu üzerinde bulunan ve Haşat Orman İşletme Şefliği sınırları içerisinde Küçükdere membaından akan kaynak suyunun 5 yıl süre ile kiralama talebi ele alınacak.

11 HAZİRAN PERŞEMBE

Toplantıların Perşembe günü gerçekleşecek oturumunda ise Mengen İlçesi, Turna köyü Merkez ve Kulaksızoğlu Mahallerine içme ve kullanma suyu tahsisi yapılması ile ilgili Çevre Sağlık Komisyonundan gelen raporun görüşülecek. Ardından İl Özel İdaresinin 2019 Mali Yılı Gelir-Gider Kesin hesap cetveli görüşülecek.

12 HAZİRAN CUMA

Meclis üyeleri Cuma günü gerçekleşecek toplantıda ise Kıbrıscık Köylere Hizmet Götürme Birliği hesaplarına 35.000 TL. ödenek aktarılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonundan gelecek raporu ele alacak.

15 HAZİRAN PAZARTESİ

İl Genel Meclisi Haziran Ayı toplantılarının dördüncü oturumunda Göynük İlçesi, Arıkçayırı köyü hudutlarında enerji depolama amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesis alanı amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonundan gelecek rapor görüşüldükten sonra İl Özel İdaresinde sözleşmeli olarak çalışan personele ödenen ücretlerin yeniden değerlendirilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonundan gelecek rapor da karara bağlanacak.

16 HAZİRAN SALI

Toplantıların Salı günü gerçekleşecek son oturumunda da koronavirüs salgınının etkilerinin azaltılması ile ilgili kanun uyarınca kira bedellerinin bazılarının 3 aylık kısmının tahsil edilmemesi ile bazılarının ise 3 aylık kira bedelinin ertelenmesi talebi ele alınacak. Ardından ilçelerde bulunan okulların depreme dayanıklılık çalışmalarının hangi aşamada olduğuna dair Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonundan gelecek raporun görüşülmesi ile toplantılar sona erecek.