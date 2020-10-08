İl Genel Meclisi Üyesi karantinada

Haber: N. Halid Altundal

Dünyayı etkisi altına alan ve ilimizde de hızla yayılmaya devam eden koronavirüs, AK Parti İl Genel Meclisi Üyesi Hüseyin Şenkan Aykan ve AK Parti İlçe Yöneticisi Tugay Kabasakaloglu’nu vurdu. Geçtiğimiz hafta Cuma günü Mengen’le ilgili çalışmalar gerçekleştirmek üzere yola çıkan İl Genel Meclisi Üyesi Hüseyin Şenkan Aykan ve İlçe Yöneticisi Tugay Kabasakaloglu araçta bulunan bir kişinin covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine kendilerini karantinaya aldılar.

AYKAN: “KENDİMİZİ AİLELERİMİZİN DE OLMADIĞI ORTAMLARDA İZOLE EDİYORUZ”

Hüseyin Şenkan Aykan ve Tugay Kabasakaloğlu’nun koronavirüs testleri negatif çıkarken tedbir amaçlı olarak kendileri izole ettiklerini sosyal medya hesaplarından duyurdular. Aykan konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, “Mengen'imize yakışır eserler kazandırmak ve var olan eserleri çağa uygun konuma getirebilmek amacıyla başlattığımız çalışmalar sırasında aynı araçta yol aldığımız bir arkadaşımızın Covid-19 test sonucu pozitif çıkmıştır. Filyasyon tedbirleri kapsamında ben de birkaç arkadaşımla beraber kendimizi ailelerimizin de olmadığı ortamlarda izole ediyoruz. Çok şükür şu ana kadar bir belirti yok. Bu illetten ilçemiz, ülkemiz ve dünya en kısa sürede kurtulur inşallah” ifadelerine yer verdi.

KABASAKALOĞLU: “SAĞLIĞIM İYİ, BELİRTİ VE ŞİKAYETİM YOK”

Kabasakaloğlu ise, “Cuma günü aynı araca bindiğim bir arkadaşımın covid testi pozitif çıkması sebebiyle. Kendimi 14 gün süreyle ailem ile görüşmemek dahil olmak üzere ve hiçbir kimseyle temas etmeyecek şekilde tedbir amacıyla karantinaya almış bulunmaktayım. Sağlığım iyi, hiçbir belirti ve şikayetim yok. Ama en önemlisi önlem” dedi.