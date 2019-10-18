“İl Genel Meclisimiz Mehmetçiklerimizin yanındadır”

Haber: Aysun Beykoz

Suriye’nin kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılmış olsun Barış Pınarı Harekatına bir destek de Bolu İl Genel Meclisinden geldi. İl Genel Meclisi olağanüstü toplanarak bir kamuoyuna destek bildirisini açıkladı. İl Genel Meclisi toplantı salonunda üyelerin bir araya geldiği olağanüstü toplantı Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başladı. Daha sonra İl Genel Meclisi adına sözü İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer alarak, Barış Pınarı Harekatına destek bildirisini okudu.

“DEVLETİMİZ BÜYÜK BİR MÜCADELE VERMEKTEDİR”

Barış Pınarı’na destek bildirisinde şu ifadelere yer verildi: Kırk yıldan bu yana karanlık bir ideolojiyle on binlerce vatandaşımızın hayatına kast eden, Güneydoğu Anadolu Bölgemiz başta olmak üzere ülkemizin gelişmesini ve kalkınmasını engelleyen; bebek, çocuk, kadın dinlemeden insanlarımızı katleden PKK terör örgütü, yok edilmesi gereken bir cinayet şebekesidir. Devletimiz, güvenlik kuvvetleriyle bölücü terör örgütü PKK'ya karşı yıllardan beri büyük bir mücadele vermektedir. Devletimizin yalnızca terör örgütüne karşı değil, uluslararası destekçilerine karşı da verdiği büyük mücadele sınırlarımız içinde olduğu kadar sınırlarımız dışında da yürütülmektedir. Teröre karşı milletçe verdiğimiz bu mücadelenin bir diğer ayağını da Barış Pınarı Harekâtı oluşturmaktadır.

“DAEŞ, PKK, PYD, YPG AYNIDIR”

Suriye'de sekiz yıldır sürmekte olan iç savaşta tarihin gördüğü en büyük insanlık dramlarından biri yaşanmaktadır. Bu savaşta milyonlarca insan yurtlarından olmuştur. Binlerce insan barbarca katledilmiştir. İç savaşla birlikte doğan otorite boşluğunda terör örgütleri geniş bir alan bulmuştur.

Suriye topraklarının önemli bir bölümü DAEŞ/PYD/YPG gibi terör örgütlerinin eline geçmiştir. PKK'nın Suriye'deki yapılanması olan PYD/YPG, Kuzey Suriye'de geniş bir alanı kontrol etme imkânı bulmuştur. Bu alan üzerinden ülkemize saldırılar düzenlenmektedir. Terör örgütüne sağlanan binlerce tır silah ve yoğun diş destekle bir terör koridoru yaratılmaya çalışılmaktadır. Bu terör örgütleri Suriye'de yaşanan iç savaşla birlikte ortaya çıkan istikrarsızlıktan faydalanarak kontrol ve otorite imkânı bulmuşlardır. Otoritelerini yüzbinlerce insanı öldürerek ve milyonlarca insani yerlerinden ederek sağlayan, en uzun kara sınırımız' sürekli olarak tehdit eden terör örgütleri isimlendirilme, görünüş ve üniformaları açılarından farklılaşsalar da özlerinde aynıdırlar. Birbirinin ikiz kardeşidirler.

“BOLU İL GENEL MECLİSİ OLARAK DESTEKLİYOR, ORDUMUZA MUVAFFAKİYETLER DİLİYORUZ”

Etnik temizlik uygulayan, demografik yapıyı kendi ideolojileri çerçevesinde değiştiren bu zalim örgütlere karşı milli güvenliğimizi sağlamak için uluslararası antlaşmalardan aldığımız yetkiyle Suriye Milli Ordusu ile birlikte Barış Pınarı Harekatı düzenlenmiştir. Bu operasyonun amacı bölgemizi teröristlerden temizlemek ve yurtlarından edilmiş Suriyelileri ülkelerine geri göndermektir.

Bölgemizin istikrar, barış ve refahına karşı en büyük tehdit olan DAEŞ=PKK=PYD=YPG terör örgütlerinin bu yıkıcı faaliyetlerini sonlandırmak, yurtlarım zulüm, sürgün, baskı ve katliamla yitirmiş yüzbinlerce Suriyelinin vatanlarına dönüşlerini sağlamak için düzenlenen Barış Pınarı Operasyonu'nu Bolu İl Genel Meclisi olarak destekliyor, ordumuza muvaffakiyetler diliyoruz. Bolu İl Genel Meclisimiz, kahraman Mehmetçiklerimizin yanındadır.”