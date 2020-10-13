İl Genel Meclisinde koronavirüs vakası

İlimizde etkili olan koronavirüs, İl Genel Meclisine sıçradı. İl Genel Meclisi Göynük üyesi Mehmet Özkan, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Özkan yaptığı paylaşımda, "Geçtiğimiz hafta başlayan sağlık problemlerim nedeni ile cuma günü yaptırmış olduğum covid test sonucum pozitif cıkmıştır.Bu nedenle karantina sürecim devam etmektedir.Bu sebepten ötürü gerek mesj ve telefon yolu ile iyi dileklerini ileten tüm dostlarıma teşekkür ederim.sağlıklı günlerde görüşmek dileği ile Saygılar selamlar" ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2020, 09:34