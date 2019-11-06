İl Genel Meclisi’nden önemli karar

Haber: Volkan Yılmaz

Bolu İl Genel Meclisi Kasım Ayı toplantıları devam ediyor. Kasım ayı üçüncü toplantısında Türkiye’nin çoğu şehrinde uygulanmayan bir karar alındı. İl Genel Meclisi’nde artık her ayın ilk toplantısı saygı duruşu yapılarak ve İstiklal Marşı okunarak başlayacak. Daha önce CHP Grubu tarafından önerilen ve kabul edilmeyen daha sonra AKP Grubu’ndan da aynı önerinin gelmesinin ardından Türkiye’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehitlerimizin ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizin anılması adına saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı’nın okunmasına dair öneri Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonuna devredilmişti. Komisyondan gelen rapora göre bu öneri İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer tarafından oylamaya bile sunulmadan kabul edildi.