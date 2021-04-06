İl genelinde denetimler sürüyor

Haber: N. Halid Altundal

Koronavirüs salgınındaki olağanüstü artışın önüne geçmek için ilimizde Valilik koordinesinde denetimler aralıksız sürdürülüyor. Son açıklanan vaka sayısı haritasına göre 100 bin nüfusta 287,80 vakaya ulaşan ilimizde dinamik denetim yüzlerce ekibin katılımıyla yapılıyor. Bu kapsamda ilimiz genelinde geçtiğimiz gün 433 ekip, bin 290 personelin katılımıyla yapılan denetimlerde vatandaşlar ve esnaflara salgının yayılımını azaltmak için alınan kurallara uyulmasının önemi hatırlatıldı. Koronavirüs tedbirlerini ihlal eden vatandaşlar ve işletmelere ise cezai işlem uygulandı.