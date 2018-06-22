Haber: Semih Baykal

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Narkotik Madde Ticaretinin, kullanımının yoğun olabileceği değerlendirilen riskli bölgelerdeki parklarda, şüpheli görülen şahıslar üzerinde, uyuşturucu ticareti ve kullanımımın yaygın olduğu değerlendirilen ve suçların odağı haline gelen metruk binalarda ve bu bina çevrelerinde, tespit edilen mahalle, sokak, umuma açık yerler ile şüpheli görülen araçlar ve şahıslar üzerinde İlçe Emniyet Amirlikleri/Müdürlükleri personelinin de katılımıyla ilimiz merkezi ve ilçelerimizde toplam 93 personel ile NARKO – SOKAK uygulamaları yaptı.

632 ŞÜPHELİ ŞAHIS SORGULANDI

Yapılan bu uygulamalar neticesinde ekipler 632 şüpheli şahıs sorguladı, 111 araç kontrol etti, 19 umuma açık iş yeri denetledi ve 17 metruk bina ve eklentilerinde arama yaptı. Ekipler tarafından ilimiz genelinde yapılan çalışmalar ve alınan ihbarlar ve bilgilerinde değerlendirilmesiyle Uyuşturucu Madde ticareti ve satışına yönelik mücadelemiz etkin bir şekilde devam edecek.